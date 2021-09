El Uno a Uno de la Selección Colombia: en La Paz varios jugadores quedaron en deuda

No fue un buen partido para la Selección Colombia, más allá del empate que logró en La Paz ante Bolivia.



A nivel individual varios jugadores quedaron en deuda, en tanto que otros mostraron una buena actitud. El análisis individual de los jugadores es el siguiente.



- David Ospina: a pesar de que Bolivia tuvo más la pelota, no tuvo que exigirse a fondo para sacar balones que llevaban camino de gol. Solo en el remate de Saucedo fue sorprendido y esa anotación significó el empate para el local.



- Daniel Muñoz: tuvo problemas en defensa y en salida ofensiva. Por su sector atacó mucho Bolivia. Y cuando Colombia tuvo el balón, no se ofreció como siempre lo hace para ser opción de descarga por la derecha.



-Dávinson Sánchez: unas de cal y otras de arena. Por momentos se le vio incómodo en la marca de los atacantes bolivianos. Tuvo que cuidarle la espalda a Tesillo en varias ocasiones.



- Óscar Murillo: tal vez el más rescatable de los defensas porque salió avante en el duelo con el veterano Marcelo Mártins.



- William Tesillo: comenzó errático, dando ventajas sobre su sector. Solo pasó una vez al ataque y fue para un centro que Roger Martínez cabeceó débil. Ese sector sigue siendo un dolor de cabeza para Colombia.



- Wilmar Barrios: corrió y metió pierna, sobretodo en el primer tiempo, pero después se fue quedando. No tuvo el nivel de otras tardes. Faltó presionar al boliviano en el momento del rematar para el empate del local.



- Matheus Uribe: desconocido. No fue el jugador fogoso de otros encuentros. Poco aportó en marca y en apoyo ofensivo. Se le vio caminando la cancha en algunas ocasiones.



- Juan G. Cuadrado: otro que no estuvo en el nivel acostumbrado. Inexplicablemente jugó por izquierda, cuando sus grandes ejecutorias las ha logrado por derecha. Fue egoísta en algunas acciones.



- Juan Fernando Quintero: jugó 45 minutos y en ese tiempo poco contacto tuvo con el balón por la forma como estaba diseñado el estilo de Colombia. En una jugada metió un pelotazo preciso a Tesillo que generó una opción clara.



- Luis Díaz: lejos del nivel que se le conoce. Se le vio ansioso y atropellado, muchas veces jugándosela en la individual. Fue relevado.



- Roger Martínez: además de que estuvo muy solo arriba, pocos balones le llegaron. En uno de ellos puso a ganar a Colombia. Con más acompañamiento puede aportar mucho.



- Andrés Andrade: ingresó en el segundo tiempo y mostró que puede ser útil. Perdió una clara opción de gol. En los minutos finales se ahogó.



- Yairo Moreno: entró por Luis Díaz, pero fue muy poco lo que pudo hacer. Jugó por izquierda y no dio el resultado que se esperaba.



- Gustavo Cuéllar: su ingreso era para cuidar la victoria parcial, pero no se logró el objetivo porque el boliviano Saucedo tuvo todo el tiempo y el espacio para rematar y empatar.