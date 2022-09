El United logra su tercera victoria al hilo en Premier sin Cristiano como protagonista

El Manchester United, de nuevo sin Cristiano Ronaldo en el once titular, logró una tercera victoria consecutiva al batir al colista Leicester por 1-0, este jueves en el cierre de la quinta jornada de la Premier League.



Este triunfo permite a los Red Devils alcanzar plazas europeos. Son quintos con 9 puntos, a 6 del líder Arsenal, su rival el próximo domingo en Old Trafford.



Los Foxes, irreconocibles en este arranque de temporada, solo han sumado un punto en cinco partidos.



El Leicester, sin su defensa francés Wesley Fofana, fichado por el Chelsea por más de 80 millones de euros, cayó con una definición ante el arquero del delantero Jadon Sancho (23).



Por tercera vez consecutiva Ronaldo se quedó en el banquillo, algo que no le ocurría desde 2005. En los 22 minutos que disputó ofreció un gran pase a Christian Eriksen e intentó una chilena, que se fue cerca del marco del Leicester.



El brasileño Casemiro, sorprendente fichaje procedente del Real Madrid, también empezó en el banquillo.



Con cuatro derrotas en cinco partidos, el técnico del Leicester Brendan Rodgers parece que puede seguir el camino de Scott Parker, primer técnico despedido este curso, por parte del Bournemouth.