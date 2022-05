El Real Madrid y la 'magia' del Bernabéu contra Manchester City, en semifinales de Champions

Cuatro días después de ganar la Liga, el Real Madrid sueña con una remontada el miércoles ante el Manchester City (2:00 p.m.) que le dé el pase a la final de la Champions amparado en la 'magia' de su Santiago Bernabéu.



El equipo merengue logró limitar los daños hace una semana en el Etihad Stadium al caer 4-3 en un partido en el que el City tuvo un sinfín de ocasiones para aumentar su cuenta, de las que podría lamentarse este miércoles.



El City se enfrenta a un Real Madrid que llega animado tras ganar la Liga el sábado con una goleada 4-0 al Espanyol, a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.



Con los deberes hechos en casa, los merengues se centran ahora en superar al City en el Bernabéu, recordando las remontadas ante París Saint-Germain y Chelsea, en octavos y cuartos de final.



"El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer", aseguró este lunes el técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, que volvió a destacar el poder ofensivo de su conjunto.



"Tenemos la calidad para arriesgar", afirmó, elogiando a sus delanteros Karim Benzema y Vinicius.



El delantero francés volverá a ser el gran referente ofensivo de cara a lograr los goles que den el pasen a la final de la Champions.

- Máximo goleador -

Su doblete en la ida, le convirtió en el máximo goleador de esta edición de la Champions con 14 tantos, uno más que Robert Lewandowski.



El francés está a solo tres tantos del récord de goles para una edición de la competición continental, que detenta Cristiano Ronaldo con 17 dianas y a uno de los 85 goles de Lewandowski como tercer mejor goleador de la competición desde que pasó a ser la liga de Campeones en la temporada 1992/1993.



El capitán merengue estará acompañado en el ataque por Vinicius, autor de un gol en la ida y auténtico dolor de cabeza por su velocidad para la defensa 'citizen'.



Si la delantera está cubierta, en la zaga, Ancelotti adelantó que "(David) Alaba no puede jugar, no va a estar listo para el partido", tras recaer de una lesión muscular en el Etihad.



El equipo blanco tratará de volver a dar otra gran noche europea a su afición ante un City, que pudo haber amarrado un mejor resultado.



"Pudimos conseguir un resultado mejor, pero también algo peor", dijo este martes el técnico citizen, Josep Guardiola, añadiendo que "para eliminar al Madrid hay que hacerlo bien en la ida y en la vuelta".



El City se volcó sobre la portería contraria con 77 ataques por los 28 del Real Madrid, pero no logró reflejar esta situación en el marcador.

- 'Potencial' -

"Si jugamos como la semana pasada tenemos el potencial para ser uno de los mejores equipos del mundo, pero habrá que demostrarlo mañana", advirtió el centrocampista del City, Kevin de Bruyne este martes.



Frente a un Real Madrid despreocupado de su Liga, el equipo inglés, líder de la suya, todavía lucha por la Premier con un pequeño punto de ventaja sobre el Liverpool, que se enfrenta al Villarreal este martes en la otra semifinal de Champions.



El City tratará de volver a hacerse dueño del balón como hizo en la ida y asediar la portería del equipo merengue.



"Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para llegar a la final", dijo este martes Guardiola.



El City busca meterse en su segunda final de Champions consecutiva y alcanzar la primera 'Orejona' de su historia.

Equipos probables:



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.

Entrenador: Carlos Ancelotti (ITA)



Manchester City: Ederson - João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.

Entrenador: Josep Guardiola (ESP)



Árbitro: Daniele Orsato (ITA)