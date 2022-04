El Real Betis se queda con el título de la Copa del Rey al vencer al Valencia por penales

El Betis ganó su tercera Copa del Rey este sábado tras imponerse al Valencia 5-4 en los penales, después de no pasar del empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.



Borja Iglesias abrió el marcador para el Betis de cabeza (11), pero Hugo Duro puso la igualada con un globo sobre la salida del portero Claudio Bravo (30) en un partido que se decidió en los penales, donde el valencianista Yunus Musah envió a las nubes el suyo, permitiendo la victoria andaluza.



El Betis volvió a alzar la Copa del Rey diecisiete años después de ganarla por última vez en 2005 frente al Osasuna.



Jugando a apenas unos kilómetros de su estadio Benito Villamarín, el Betis empezó mejor el encuentro empujado por su afición.



Los hombres de Mnauel Pellegrini se hicieron con el balón y el control del juego ante un Valencia al que le costó entrar en el partido.



El dominio bético se plasmó pronto en un bonito gol en un remate de cabeza a bocajarro de Borja Iglesias a centro desde la derecha de Héctor Bellerín (11).



El Valencia, tras el gol, fue poco a poco desperezándose para conseguir acercarse más a la meta defendida por el chileno Claudio Bravo en acciones de contraataque.



El empate llegó cuando Ilaix Moriba metió un gran balón en profundidad para la carrera de Hugo Duro que salvó la salida de portero bético con un globo para hacer el 1-1 (30).



El equipo verdiblanco pudo adelantarse antes del descanso, pero el disparo de Sergio Canales se estrelló en el poste (43).



El Valencia mejoró tras el descanso mostrándose más dominador con la pelota frente a un Betis, que dio un paso atrás.



El Betis, menos cómodo que en la primera parte, no le perdió la cara al encuentro, pero en una gran llegada, Juanmi perdió el mano a mano con el portero del Valencia Giorgi Mamardashvili (65), que fue un muro.



Mamardashvili volvió a ser providencial para sacar un disparo de Borja Iglesias (90), a lo que respondió el Valencia con una tiro raso de Carlos Soler que sacó con los pies Claudio Bravo (90+1) para llevar el partido a la prórroga, donde el marcador no se movería.