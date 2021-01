El PSG logra ante el Brest la primera victoria de la 'era Pochettino' en la Liga de Francia

Juan Carlos Pamo

El París SG de Mauricio Pochettino logró ante el Brest (3-0) la primera victoria del técnico argentino al frente del conjunto francés, mientras que el Lyon, que se valió de su empate a dos en Rennes para lograr el título honorífico de campeón en el ecuador de la Ligue 1.



Al igual que ante el Saint-Etienne el miércoles (1-1) , 'Poche' captó la atención más que sus estrellas sobre el césped. "De regreso a casa. Bienvenido capitán", le saludaron los ultras con una pancarta que recordaba su paso como jugador entre 2001 y 2003.



Sin el lesionado Neymar, los goles del italiano Moise Kean de cabeza a pase de Ángel Di María (16), del argentino Mauro Icardi (81) y el español Pablo Sarabia (83) no reflejan sin embargo los problemas del PSG para controlar el partido ante el modesto Brest (11º).



Pero el punto sumado por el líder Lyon privó a los parisinos de proclamarse campeones de invierno. La última vez que el PSG no lideraba la tabla a estas alturas del campeonato, en 2017, el Mónaco acabó ganando el título.



En efecto, al término de la fecha 19 manda el conjunto lionés de Rudi Garcia, que no lideraba la Ligue 1 en su ecuador desde la temporada 2008-2009 (3º al final de aquel curso).



El Lyon, que llegó a ir perdiendo 2-0, salvó los muebles con los goles del neerlandés Memphis Depay (79) y del belga Jason Denayer (82).



Los mismos 39 puntos que el PSG suma el Lille, al que un solitario gol del turco Burak Yilmaz dio la victoria ante el colista Nimes.



Y el Marsella (4º) no pasó del empate sin goles en la cancha del Dijon (18º).



Destacan asimismo los dos goles de Boulaye Dia en la victoria del Reims ante el Saint-Etienne que permiten al delantero francés igualar al frente de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé.