¡El primer entreno! La Selección Colombia ya está puliendo detalles para vencer a Uruguay 

Daniel Molina Durango

Este martes, la Selección Colombia realizó su primer entrenamiento con los 23 jugadores en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, preparando el partido ante Uruguay, por la tercera fecha de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.



Los 23 jugadores iniciaron trabajo en gimnasio, y luego el cuerpo técnico dividió el grupo en dos. Los jugadores que actuaron el sábado o no tuvieron competencia, hicieron trabajo de campo, mientras que los jugadores que actuaron el domingo, hicieron recuperación en gimnasio.



Los jugadores Luis Suárez, Luis Orejuela, Daniel Muñoz y Edwin Cardona atendieron a los medios de comunicación para hablar sobre la actualidad del equipo nacional.



Le puede interesar: ¿Se irá de la Juventus? Este es el equipo en el que jugaría Cristiano Ronaldo el próximo año

Suarez habló de su llegada a la Selección: "Estoy muy contento y feliz de atar acá en la Selección Colombia. Es un sueño que persigo desde niño y por fin lo pude alcanzar."



Orejuela expresó: "Es un placer siempre venir a la Selección. El cuerpo técnico me hace sentir en casa, tenemos una muy buena relación."

Muñoz dijo lo feliz que se siente por ser convocado: "La Selección viene haciendo un trabajo importante. Tiene sed de victoria, sale a jugar de la misma forma no importa donde juegue. Se debe rescatar el coraje y la valentía de este equipo."



Edwin Cardona habló de: "Desde que empecé mi carrera como futbolista he representado a mi país con esta camiseta, siempre será un orgullo vestir la camiseta de la Selección."



Este miércoles, nuevamente algunos jugadores atenderán a los medios de comunicación a la 1:10 p.m. y en la tarde la Selección entrenará en la sede deportiva.