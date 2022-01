El primer año del técnico Reinaldo Rueda con la Selección Colombia (Análisis) 

Se cumplió el primer año de la gestión del técnico Reinaldo Rueda con la Selección Colombia de mayores.



Una primera temporada que tuvo por delante muchos retos, la mayoría de alto nivel para el yumbeño, en una época donde se vivió con igual intensidad la pandemia del Covid-19 y el jugar demasiados partidos en poco tiempo.



El no tener compromisos amistosos para preparar un equipo y de entrada tener que competir contra los grandes del continente americano, hicieron del regreso de Rueda a Colombia un reto que solo quienes están preparados pueden realizarlo.



Con ocasión del primer año de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional de Colombia, El País analizó los aspectos más importantes de su campaña hasta el momento.



Las Eliminatorias al Mundial de Catar, la Copa América de Brasil y la gestión de la nómina pensando en el futuro, son los aspectos para resaltar de su primer año de gestión.





Regreso a los puestos de clasificación

Reinaldo Rueda recibió a la Selección Colombia en la séptima casilla de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 con solo 4 puntos de 12 posibles.

Todo un reto que de entrada debía regresar a los puestos de clasificación rápidamente, para que el combinado ‘tricolor’ no siguiera perdiendo terreno en la tabla de posiciones.

Dos victorias (Perú y Paraguay), una derrota (Brasil) y siete empates (Argentina, Bolivia, Paraguay en dos ocasiones, Uruguay, Brasil y Ecuador), es el balance de Rueda en su primer año, sumando 13 puntos de 30 posibles, pero quedando en la cuarta posición de la tabla general.





El buen papel en la Copa América

Sin duda la participación de Colombia en la Copa América de Brasil fue un poco traumática por la coyuntura del momento.

Comenzando con la pérdida de la sede por parte del país debido al paro nacional y el rechazo de algunos sectores por el hecho de que el combinado nacional compitiera en este certamen, en medio de la crisis social.

Sin embargo, los dirigidos por Reinado Rueda tuvieron una destacada participación en el torneo que se disputó en Brasil.

El haber llegado hasta el tercer puesto por encima de rivales como Perú (subcampeón 2019) y Uruguay, dejó buenas sensaciones para el futuro inmediato.



El manejo del lío con James Rodríguez

El punto más importante del primer año de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia fue el manejo que el yumbeño le dio al tema James Rodríguez con respecto a su falta de ritmo y mala forma física.

Cuando James quedó por fuera de la Copa América sacó un comunicado afirmando que no entendía las razones por las que se quedaba sin cupo en la ‘tricolor’ e insinuó malos manejos dentro del cuerpo técnico.

Después, la famosa frase de “jugadores al 500%” que dijo Rueda se quedó en la mente de la gente hasta el punto de que James tuvo que reconocer su error, mejorar su estado físico y tener continuidad en el Al-Rayyan, para jugar con Colombia.



La implementación del ‘morfociclo’

Una de las novedades que trajo Rueda al proceso de la Selección Colombia fueron los famosos ‘morfociclos’.

Al comienzo, una palabra extraña para la jerga deportiva de nuestro país, pero que tenía veracidad ya que significa trabajar aspectos específicos con un grupo reducido de deportistas, para buscar una mejora o implementar una idea.

En este caso, el técnico usó dos morfociclos que convocó para traer futbolistas que competían en la liga local y con ellos aprovechar unos espacios de entrenamientos.

Varios jugadores como Andrés Román, Andrés Llinás, Sebastián Gómez, Harold Preciado, entre otros, aprovecharon esos entrenamientos y fueron llamados para Eliminatorias.



Las críticas por la ‘empatitis’

Un gran lunar en el proceso fue la cantidad de empates que sumó en el año 2021.

Diez fueron los partidos en los que Colombia igualó de 17 jugados en la temporada pasada entre Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la Copa América.

Curiosamente, a pesar de la cantidad de empates conseguidos, algunos en condición de local y otros de forma increíble como el de Bolivia, el equipo ‘tricolor’ a nivel de puntos y objetivos cumplió.

En la Copa América ocupó la tercera posición y en las Eliminatorias hoy es cuarta con 17 puntos, con más empates que victorias y derrotas, pero con el lastre de no haber tenido un goleador fino que pudiera romper el hechizo que rondaba por el equipo.



Las convocatorias con polémicas

Aunque es un mal general de todas las selecciones que al salir una convocatoria nadie queda satisfecho, pareciera que con Reinaldo Rueda esto se volvió común.

No hubo lista de concentrados en el año 2021 que no entrara en la picota pública, pasando por la situación de James, la convocatoria de jugadores como Yeimar Gómez, el llamar y no usar futbolistas de la Liga colombiana y, ahora último, el no convocar a Teófilo Gutiérrez, capitán y gran figura del Deportivo Cali campeón, y David Macalister Silva, quien vive un gran momento con Millonarios.

Además, la gran sorpresa para esta doble fecha fue el llamado de jugadores como Freddy Hinestroza y Yáser Asprilla, por encima de otros como como Álvaro Ángulo y Duván Vergara.