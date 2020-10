El París SG se inclina ante el Manchester United en un entretenido partido en la Champions

Juan Carlos Pamo

El París Saint-Germain, vigente subcampeón de la Liga de Campeones, inició este martes con una derrota por 2-1 su andadura en la presente edición de la máxima competición continental frente al Manchester United, su verdugo europeo en 2019, en un partido con mucho espectáculo.



El equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer abrió las hostilidades con un gol de penal, al segundo intento, de Bruno Fernandes (23). El conjunto local empató tras el descanso gracias a un remate de cabeza en propia puerta de Anthony Martial (55).



La igualada dio paso a los mejores minutos del partido, con las dos escuadras volcadas sobre el área contraria, hasta que Marcus Rashford conectó un gran zurdazo (87) que le entregó los tres puntos a los mancunianos.



Ambos combinados honraron a la 'Champions' buscando la victoria sin tregua. No se rindió el equipo local cuando se vio en dificultades en la primera mitad ante los ingleses, y tampoco optó por encerrarse el United, dando por bueno el empate, cuando Martial dio la igualada al PSG con casi toda la segunda parte por disputarse.



Esa actitud entregó un partido con numerosas oportunidades que obligaron a los arqueros, Keylor Navas y David de Gea, a exprimirse al máximo.



El París SG prolonga su particular maldición con el United luego de su eliminación en octavos de final de la 'Champions' 2018-2019, cuando los 'Diablos Rojos' eliminaron a los parisinos en el partido de vuelta pese al 2-0 en contra que encajaron en Old Trafford.



El Manchester United finaliza esta primera fecha como segundo de la llave H con tres puntos, los mismos que el RB Leipzig, quien derrotó a la misma hora, pero por 2-0, al turco Basaksehir.



Aunque tuvo unos primeros minutos prometedores, el PSG se vio pronto dominado por el United. La cosa se complicó aún más cuando Abdou Diallo cometió penal (20) sobre Fernandes, que mandó el balón a las manoplas de Navas desde los 11 metros.



El colegiado consideró, sin embargo, que el costarricense se había adelantado y mandó repetir la pena máxima tras consultar con el VAR. A la segunda no falló el capitán de los de rojo (23).



Al cuadro de Thomas Tuchel le vino muy bien el paso por vestuarios y arrancó la segunda mitad con mucha fuerza. Kylian Mbappé comenzó a inquietar a De Gea pero fue un córner sacado por Neymar el que acabaría trayendo la igualada, cuando Martial cabeceó en la dirección opuesta (55).



El PSG olió la sangre y apretó, pero el Manchester United aceptó que el encuentro se decidiera a los golpes, en lugar de contemporizar. Rashford tuvo una clara desde fuera del área pero Navas salvó por los pelos (80), contestado por De Gea desde la otra punta del campo, con una meritoria parada a un potente disparo de Neymar (82).



Finalmente, Paul Pogba sirvió a Rashford dentro del área y el brillante delantero conectó un derechazo imparable al poste contrario sin que Navas pudiera evitarlo (87).



Diecisiete meses después de la última visita del United al Parque de los Príncipes, en la vuelta de los octavos de final, de fatídico recuerdo para los aficionados parisinos, el cuadro mancuniano volvió a amargarle la noche a los locales.



Aquel 6 de marzo de 2019, los 'Red Devils' derrotaron al PSG por 3-1 sobre el césped del estadio capitalino, provocando la eliminación de los franceses en octavos de final, un fracaso después de que el equipo de Tuchel volviera de Mánchester con un 2-0 de ventaja en el global.



El partido despertaba un especial interés por ver cómo se comportaba el campeón galo ante el equipo que le infligió su última humillación en la máxima competición continental y porque iba a ser el regreso de Edinson Cavani al Parque de los Príncipes.



El uruguayo, que firmó por el United en los últimos compases del 'mercato' luego de quedar libre del PSG por no llegar a un acuerdo de renovación, se cayó finalmente de la convocatoria del conjunto inglés.

"Edinson necesita entrenarse aún unos días", justificó Solskjaer el lunes la ausencia de 'Edi', quien tendrá que esperar al partido de vuelta, el 2 de diciembre, para enfrentarse a sus excompañeros.