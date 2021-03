El padre de Edinson Cavani lo imagina gritando goles de Boca Juniors en Argentina

Juan Carlos Pamo

El popular Boca Juniors de Argentina pasó a ser desde este martes un posible próximo destino de Edinson Cavani, el supergoleador uruguayo de la Celeste y del Manchester United inglés, reveló su padre, Luis Cavani.



"Me lo imagino festejando un gol con la hinchada. Sabemos lo que es la de Boca, el fútbol argentino. Me lo imagino haciendo gol con toda esa gente", dijo Luis Cavani en declaraciones al canal argentino TyC Sports.



El padre del goleador histórico del París Saint Germain de Francia afirmó: "Hay un 60% probabilidades de que Edinson venga a Sudamérica".



Luis admitió que el delantero "hoy por hoy no se siente cómodo donde está. Él viene pensando hace más de dos años que quiere estar más cerca de la familia".



Cavani, de 34 años, es una de las estrellas de la selección de Uruguay, con una exitosa y extensa campaña en el fútbol de Europa.



Admitió que su hijo "siempre se inclina hacia Boca porque tuvo muchas conversaciones con (el vicepresidente e ídolo boquense Juan Román) Riquelme".



"Al fútbol hay que quererlo, amarlo y buscarlo en el lugar donde uno se sienta bien. Yo creo que Boca puede ser el lugar donde Edinson puede terminar su carrera y sentirse bien", explicó.



Luis Cavani descartó que pueda tener un futuro probable en clubes brasileños. Según él, la decisión se tomará a mitad de año.



"Él está muy inclinado a volverse porque hay cosas que a veces molestan al ser humano. Como lo que le ha pasado a él, que lo condenaron a tres partidos por una pavada", recordó.



Al respecto agregó: "Acá usamos esa palabra ("negrito") siempre. No somos racistas. Parte de eso fue pesando en la decisión", argumentó sobre la sanción que sufrió a raíz de un malentendido por usar un término con un sentido amigable en el Rio de la Plata y en un contexto diferente.