¡El otro rival de Colombia en eliminatorias!: Paraguay confirmó su nomina 

El flamante seleccionador de fútbol de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, convocó este viernes a 23 jugadores que militan en clubes del exterior para los partidos que la Albirroja disputará contra Chile y Colombia el 11 y 16 de noviembre por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.



Los guaraníes, octavos en la tabla de posiciones con 12 puntos -a cuatro de la quinta plaza que concede lugar al repechaje-, necesita perentoriamente ganar para recuperar sus esperanzas de clasificación.



El jueves 11 recibirá a La Roja (sexta con 13) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y el martes 16 visitará a Colombia (cuarto, 16) en Barranquilla por las fechas 13 y 14 del clasificatorio, respectivamente.



Barros Schelotto modificó muy poco la nómina habitual seleccionada por su antecesor, su compatriota argentino Eduardo Berizzo, destituido tras la goleada que le aplicó Bolivia a Paraguay el pasado 14 de octubre en La Paz.



La lista se completará la próxima semana con 7 jugadores del ámbito local.



"Están los que creemos que deben estar para estos dos partidos contra Chile y Colombia", dijo el DT en conferencia de prensa.



El estratega, ex Boca Juniors y Los Angeles Galaxy, dijo haberse reunido con Berizzo para analizar la convocatoria. "Me hizo los comentarios pertinentes, pero todo lo que pasó 10 días atrás es una cosa. Ahora están estos nombres", observó.



Una de las sorpresas para los especialistas es el llamado a Matías Rojas, del argentino Racing. "Lo conozco bien. Lo seguimos cuando estábamos en Lanús y puede ser una variante en el medio campo", precisó.



Otro reincorporado es el volante Andrés Cubas, del Nimes francés (segunda división). "Lo tuve en Boca y sé de su capacidad", puntualizó.



Barros Schelotto dijo que Paraguay necesita ganar sí o sí. "Vamos a armar un equipo que le pueda ganar a Chile y Colombia", señaló optimista.



El técnico dijo que la convocatoria de los mellizos Angel y Oscar Romero -sin club en la actualidad- es un hecho. "Estuvimos entrenando con ellos para tenerlos de la mejor manera", expresó.



La lista de convocados es la siguiente:



Arqueros (2): Antony Silva (Puebla, MEX), Gerardo Ortiz (Once Caldas, COL)



Defensas (8): Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú, RUS), Omar Alderete (Valencia, ESP), David Martínez (River Plate, ARG), Juan Escobar (Cruz Azul, MEX), Robert Rojas (River Plate, ARG), Santiago Arzamendia (Cádiz, ESP).



Mediocampistas (7): Jorge Morel (Lanús, ARG), Andrés Cubas (Nimes, FRA), Richard Sánchez (América, MEX), Mathías Villasanti (Gremio, BRA), Matías Rojas (Racing, ARG), Braian Ojeda (Nottingham Forest, ENG), Celso Ortiz (Monterrey, MEX).



Delanteros (6): Braian Samudio (Toluca, MEX), Alejandro Romero (Al-Taawoun FC, Arabia Saudita), Miguel Almirón (Newcastle, ING), Antonio Sanabria (Torino, ITA), Carlos González (Tigres, MEX), Luis Amarilla (Liga de Quito, ECU).

