El Nápoles gana en Empoli y sigue imparable hacia el título en la Liga de Italia

El líder Nápoles abrió la 24ª jornada de Serie A con una victoria por 2-0 en casa del Empoli (12º) y amplía provisionalmente a 18 puntos la ventaja sobre el Inter de Milán, segundo clasificado del campeonato.



Un gol en su propia portería del defensa albanés Ardian Ismajli (17) y un nuevo tanto del nigeriano Victor Osimhen (28) dieron la victoria a los napolitanos, mermados durante los últimos 20 minutos tras la expulsión del defensa portugués Mario Rui por una fea patada al atacante del Empoli Francesco Caputo.



"No fue un gesto de madurez... pero también vimos que los demás jugadores se unieron y reaccionaron muy bien a lo ocurrido", declaró Luciano Spalletti sobre la expulsión de Rui.



Después de vencer también en Liga de Campeones el martes (2-0 en Fráncfort), el Nápoles sigue sin aflojar el acelerador hacia el primer Scudetto en tres décadas.

- Osimhen sigue en racha -

Un centro del polaco Piotr Zielinski hacia Osimhen fue desviado por Ismajli hacia su portería cuando se había disputado apenas un cuarto de hora del partido.



El nigeriano no faltó a su cita con el gol y remató hacia el fondo de las redes un balón rechazado por el portero Guglielmo Vicario tras un tiro del georgiano Khvicha Kvaratskhelia.



"Es un momento fantástico para mí. Es una de las mejores temporadas de mi carrera. Ser considerado como uno de los mejores de Europa es una gran motivación para mí", declaró el nigeriano de 24 años a la emisora DAZN.



"Quiero seguir así para intentar alcanzar nuestros objetivos", añadió Osimhen, aplaudido al ser sustituido (84).



Con esta diana, Osimhen suma ya 19 goles en 20 partidos disputados en Serie A y se distancia en el liderato de la tabla de goleadores de Italia.



El Empoli, al que un remate al poste del surcoreano Kim Min-jae (34) salvó de una mayor goleada, solo encontró un poco de espacio tras la expulsión de Mario Rui. No fue capaz sin embargo de traspasar una defensa que no ha encajado en los últimos cinco partidos.



"Está bien tener la confianza del entrenador. Nos pide mucho, dar siempre el máximo, incluso en el entrenamiento, y la manera de devolvérsela es darlo todo sobre el terreno", declaró Osimhen sobre Spalletti.



En el último partido del sábado, el Lecce (13º) recibe al Sassuolo (15º) en un partido entre equipos de la mitad baja de la tabla.



El domingo, AC Milan (4º) y Atalanta (6º) se medirán en San Siro en un partido trascendental para las aspiraciones europeas de ambos equipos lombardos.



La jornada queda sin embargo ensombrecida en lo extradeportivo, luego de que la Sampdoria (19º) y la Serie A denunciaran el sábado amenazas hacia la directiva del club, al descubrir ante su sede un paquete que contenía una cabeza de cerdo y mensajes de amenaza.