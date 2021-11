El Mundial de Catar es tratado de "manera injusta", según su director

La Copa del Mundo de Catar-2022 ha sido tratada "de manera injusta y escrutada" desde hace años, lamentó este sábado su director ejecutivo Nasser Al-Khater, a un año del comienzo del torneo, cuya celebración ha sido denunciada por organizaciones de defensa de los derechos humanos.



"Catar ha sido tratado de manera injusta y escrutado desde hace años", afirmó a medios, a un año y un día exacto de la inauguración del torneo.



El jefe de la organización del Mundial 2022 (21 noviembre-18 diciembre) lamentó que no se ha dado a Catar suficientemente crédito después de las reformas laborales impulsadas para mejorar las condiciones de su trabajadores migrantes, la mayor parte asiáticos.



Según las autoridades del país, tres personas han fallecido desde 2014 en accidentes en sedes de la Copa del Mundo y otras 39 murieron en accidentes "no ligados al trabajo".



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desveló sus cifras el viernes, estableciendo en 50 trabajadores migrantes fallecidos en Catar en 2020, y más de medio millar gravemente heridos.



Según el informe de la agencia de las Naciones Unidas, la mayoría de los trabajadores migrantes fallecidos en 2020 murieron en caídas o accidentes de tráfico, la mayoría en el lugar de trabajo.



La OIT, que tropezó con lagunas en los datos recogidos, tuvo que basarse en instituciones que no siempre clasifican de la misma manera a los muertos y heridos en el trabajo. Los datos "no se recogen de manera sistemática", indicó en un comunicado Max Tunon, jefe de la oficina de la agencia de la ONU en Catar.



"Hay críticas, pero el trabajo debe realizarse. A pesar de todo ha habido muchos progresos", añadió Al-Khater.



"El número de avances realizados en los siete, ocho, nueve últimos años es bastante extraordinario. pero desafortunadamente a la gente no le gusta hablar de eso", añadió.



En febrero, Doha negó rotundamente las informaciones del diario británico The Guardian, que calcula en más de 6.500 el número de trabajadores inmigrantes muertos en Catar desde 2010, pero se niega a hacer público el número exacto de decesos.