El Milan se consagra en Italia y le pone fin a 11 años de sequía

El AC Milan se proclamó campeón de la Serie A italiana por decimonovena vez en su historia y por primera ocasión desde 2011, este domingo tras ganar 3-0 en el terreno del Sassuolo, en la 38ª y última jornada.



Los 'rossoneri', que necesitaban apenas un punto en este último partido, no dejaron escapar el 'Scudetto'.



Llegaron líderes a esta última jornada, con dos puntos de ventaja sobre el Inter de Milán (2º), que cumplió su parte del trabajo al ganar este domingo 3-0 ante la Sampdoria, pero el triunfo de sus vecinos le impidió revalidar el título en Italia.



El Milan dejó muy claro desde el principio que no estaba dispuesto a desperdiciar esta oportunidad.



El francés Olivier Giroud, en ambos casos asistido por Rafael Leao, adelantó al Milan en Reggio Emilia con un doblete (minutos 17 y 32), y poco después amplió la cuenta el marfileño Franck Kessié (36), igualmente con pase de Leao.



Eso convertía en misión imposible el objetivo del Inter, que jugaba a la vez en su estadio Giuseppe Meazza de la capital lombarda y que consiguió sus tantos en la segunda mitad, por medio del croata Ivan Perisic (49) y del argentino Joaquín Correa (55, 57).



Esos goles del Inter llegaron cuando el Milan ya ganaba por 3 a 0, por lo que los 'tifosi' los festejaron, pero sabiendo que no iban a permitir que su equipo fuera campeón.



El AC Milan cerró su temporada con un impresionante esprint final de dieciséis partidos seguidos sin perder y con una única derrota liguera en la segunda vuelta del campeonato.



Cuando el Milan consiguió su anterior título en la Serie A, en 2011, el club todavía pertenecía a Silvio Berlusconi, el hombre que durante 30 años (1986-2017) llevó las riendas de la entidad y que tuvo grandes épocas que hicieron historia, con figuras de primera fila: Paolo Maldini, Marco Van Basten, Andrea Pirlo, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, George Weah, Andrei Shevchenko...



La nueva generación (Sandro Tonali, Franck Kessié, Rafael Leao, Theo Hernández...) todavía no alcanzó las cotas de aquellos grandes nombres, pero el título de este domingo permite coronarse al veterano Zlatan Ibrahimovic, ya presente en el título de 2011 y que regresó al Milan en enero de 2020.



El jugador sueco de 40 años llegó a marcar en el partido de este domingo, en el minuto 78, pero el VAR no validó el tanto.



El título también permite una alegría a otro ilustre veterano, el francés Olivier Giroud (35 años).



El éxito de esta temporada es además el éxito de Paolo Maldini, ahora en los despachos del club y aplaudido por su estrategia de fichajes y su apuesta por los jóvenes, tras asumir la dirección deportiva en junio de 2019, tras la marcha del brasileño Leonardo.



¿Conseguirá el AC Milan reverdecer sus viejos laureles o este título liguero será un episodio aislado? Solo el tiempo lo dirá, pero el club puede presumir de ser el segundo equipo en el palmarés histórico de la Copa de Europa/Liga de Campeones, con siete, solo superado por el Real Madrid (13).



El sábado de la próxima semana, eso sí, el Real Madrid puede ampliar su ventaja o bien el Liverpool, que lleva seis títulos de campeón de Europa, puede dar caza al Milan.