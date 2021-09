El menú futbolero: Suramérica afronta partidos de alto voltaje rumbo a Catar 2022

Los ojos de los colombianos estarán puestos en el partido de su selección este jueves contra Bolivia en La Paz, pero su atención también la acaparan los otros juegos, en el comienzo de una atípica triple jornada que podría generar muchos movimientos en la tabla de posiciones hacia el Mundial de Catar 2022



Además del duelo entre Bolivia y Colombia, este jueves serán los choques Ecuador Vs. Paraguay, Venezuela Vs. Argentina, Chile Vs. Brasil y Perú Vs. Uruguay.



Ecuador, que pese a perder sus últimos dos compromisos se mantiene en zona de clasificación, recibirá en Quito un Paraguay con varias bajas.



La tricolor viene de caer frente a Brasil (2-0) en Porto Alegre y Perú (2-1) en Quito. Sin embargo, está plantada en la tercera posición con 9 puntos, detrás del Líder Brasil (18) y el escolta Argentina (12).



El combinado del estratega argentino Gustavo Alfaro salió bien librado gracias a las pobres cosechas en las jornadas de junio de Uruguay, cuarto, y Colombia, quinto (ambos con 8 puntos), así como del once guaraní, sexto con 7, que en la última doble fecha igualó 0-0 con los charrúas en Montevideo y perdió 2-0 ante Brasil en Asunción.

Messi, motivado ante Venezuela

Lionel Messi, cuatro días después de estrenar la camiseta del París Saint-Germain, reanuda la carrera por la clasificación al Mundial de Catar con Argentina, que enfrenta a una Venezuela con nuevo entrenador.



Messi “está en condiciones físicas para ser de la partida”, dijo el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien lo ha llamado “el mejor futbolista de todos los tiempos”, por encima de Diego Armando Maradona.



El astro argentino dejó a su club de toda la vida, el Barcelona, con una colección de 35 grandes trofeos, elegido seis veces ganador del Balón de Oro.



Ahora pone la mira en el Mundial después de ganar la Copa América-2021, su primer título con la selección mayor.



"Cambiaría mis Balones de Oro por ganar un Mundial (...), es lo máximo para un jugador", ha declarado el atacante de 34 años.



Pero primero lo primero para él y sus compañeros: ampliar la cuenta de puntos en la clasificatoria sudamericana.

El líder Brasil visita a Chile

El técnico de Brasil, Tite, dijo que los nueve jugadores brasileños que juegan en Inglaterra querían disputar la triple jornada del premundial pese a la oposición de la Liga Premier.



“Todos quisieran estar aquí, ocurrieron algunos factores para que eso no sucediera”, afirmó el entrenador, de 60 años, en la rueda de prensa virtual en Sao Paulo la víspera del juego contra Chile en Santiago.



Brasil se medirá a una Chile que también busca protagonismo en la tabla de posiciones para lograr la clasificación al Mundial.

Uruguay, sin Suárez ni Cavani

Entre tanto, sin sus goleadores históricos Luis Suárez y Édison Cavani, Uruguay visita a Perú en un partido entre dos equipos urgidos de sumar puntos.



El choque en el estadio Nacional de Lima marcará el retorno del público a un partido de fútbol en Perú desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020.



La escuadra inca, en el sótano del clasificatorio con 4 puntos en seis partidos disputados, tiene la necesidad imperiosa de quedarse con la victoria contra la Celeste que llega sin sus artilleros Suárez y Cavani, que acumulan 64 y 53 goles respectivamente con su selección.