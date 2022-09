El mensaje de James Rodríguez tras su debut con el Olympiacos en la liga de Grecia

Para sorpresa de muchos el futbolista colombiano James Rodríguez no tardó en tener un espacio en el once titular del Olympiacos, equipo que el jueves anterior oficializó su vinculación.



El cucuteño fue incluido este domingo en la nómina de su equipo para enfrentar a Aris, en la quinta fecha de la Súper Liga de Grecia.





Al cierre del primer tiempo, Olympiacos ganaba 0-1 con anotación de Giorgos Mosouras, al minuto 15, en la que participó el mediocampista cafetero.



Sin embargo, la salida del terreno de James, quien fue excluido del campo para darle paso Aguibou Camara (72’) no le cayó bien a su equipo.



Así, Daniel Mancini puso el empate parcial al minuto 76, mientras que Luis Palma anotó el 2-1 definitivo en favor del Aris.



Tras esta derrota, Olympiacos se ubica quinto en la tabla de posiciones, con ocho puntos.



Luego de este encuentro Rodríguez tomará un vuelo hacia Estados Unidos para sumarse a la concentración de la Selección Colombia de mayores, a la que fue citado por el entrenador Néstor Lorenzo, de cara a los partidos amistosos de la fecha Fifa frente a Guatemala y México.

Este fue el mensaje que mandó James Rodríguez en sus redes sociales.