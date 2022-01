El Manchester United de Cristiano Ronaldo comienza el año con derrota en la Premier

Un Manchester United dominado en todos los sectores del juego fue derrotado en Old Trafford por el Wolverhampton, infligiendo la primera derrota del alemán Ralf Rangnick como técnico de los Red Devils, este lunes en el cierre de la 21ª jornada de la Premier League.



Tras este partido, el United se queda en la 7ª plaza de la clasificación con 31 puntos, a 22 puntos del líder Manchester City y, a cuatro de la zona Champions, que cierra por el momento el Arsenal.



Un gol del veterano centrocampista portugués Joao Moutinho en el minuto 82 dio el triunfo a los Wolves, que no vencían en Old Trafford desde hacía 42 años.



"No jugamos bien en absoluto, ni individual ni colectivamente", admitió el técnico germano, que hasta ahora había sumado 10 puntos de 12 posibles.



"El partido ha mostrado que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente sin balón, aunque también en la primera parte tuvimos varias entregas erróneas en situaciones de posesión", analizó.



La victoria visitante no puede considerarse desmerecida dado el rendimiento de uno y otro equipo. A los 11 minutos, el portugués Daniel Podence creyó abrir el marcador, pero su remate lo desvió milagrosamente a córner el arquero español del United David de Gea.



El portero internacional de la Roja fue de nuevo decisivo en el 22, con otra atajada a un remata de media volea de Ruben Neves.



La mejor ocasión para los locales llegó poco antes de la pausa, con un disparo del uruguayo Edinson Cavani que rozó el larguero (43).



Cristiano Ronaldo, capitán del equipo ante la ausencia de Harry Maguire, apenas recibió balones, dada la incapacidad de sus compañeros a leer sus desmarques.



Decide Moutinho

La entrada de Bruno Fernandes dio algo más de mordiente al United y suyo fue un disparo que se estrelló en la madera pasada la hora de juego (67).



Ante de marcharse a la Copa de África para jugar con Marruecos, Romain Saïss respondió con un disparo al travesaño (75), antes de que Moutinho decidiese el encuentro con un disparo raso aprovechando el 'regalo' de Phil Jones, que ante las baja de los centrales del United (Maguire, Lindelof, Bailly) jugó su primer partido en la Premier en los últimos dos años.



"Es una victoria más. En un estadio maravilloso, con mucha historia, pero lo más importante es cómo jugamos", saboreó el técnico de los 'Wolves' Bruno Lage.