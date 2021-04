El Lille reforzó su liderato en Francia y le metió  presión al PSG de Neymar

Daniel Molina Durango

El Lille (1º) pudo vencer por 2 a 0 en su visita a un correoso Metz (10º), este viernes en la apertura de la 32ª jornada de la Ligue 1, y reforzar así su liderato en la clasificación.



Menos de una semana después de haber subido al primer lugar al vencer 1-0 en el terreno del París Saint-Germain, el Lille se afianza en la cima de la tabla y se pone ahora provisionalmente con seis puntos de ventaja sobre el equipo de la capital, segundo y ahora especialmente presionado de cara a su visita del sábado a Estrasburgo (13º).



Un tropiezo del PSG en Alsacia permitiría al Lille empezar a conseguir una victoria importante en la carrera por el título, cuando se acerca ya la recta final.



El equipo parisino podría estar además algo desconcentrado, ya que está en mitad de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, donde el miércoles ganó brillantemente 3-2 como visitante en Alemania al Bayern Múnich, al que recibe el martes en la vuelta en el Parque de los Príncipes.

En su partido de este viernes, el Lille tuvo que esperar una hora antes de poder abrir el marcador con un disparo muy potente del turco Burak Yilmaz, asistido por el portugués Renato Sanches.



Yilmaz no marcaba en Ligue 1 desde hace tres meses y firmó su décimo tanto en un momento importante para el Lille.



El Metz no se rindió en busca del empate, pero el Lille sentenció en el 88 en un saque de esquina, que concluyó Zeki Celik con un disparo en el área.

Maignan, decisivo

Los dos goles turcos hicieron olvidar la ausencia del canadiense Jonathan David, con problemas en el tobillo derecho.



El Lille puede dar las gracias además a su arquero Mike Maignan, que tuvo varias intervenciones clave para evitar el gol de los locales.



Detuvo además un penal lanzado por Aaron Leya Iseka en el minuto 17.



"Hemos sufrido mucho, ante un equipo muy bueno como el Metz. Tuvimos momentos difíciles porque ellos jugaron con intensidad. Mike (Maignan) fue decisivo al permitirnos estar dentro del partido. Se hubiera complicado todo con ellos por delante", estimó el entrenador del Lille, Christophe Galtier.



El tono era muy diferente en el equipo local.



"Estoy decepcionado por el resultado. Decepcionado porque no hemos marcado, pero no decepcionado con el contenido, aunque es cierto que debemos aprovechar nuestras oportunidades. Podríamos haber conseguidos dos o tres tantos", lamentó el técnico del Metz, Frédéric Antonetti.



El Lille no solo envía presión al PSG al abrir esa distancia provisional de seis puntos en la clasificación.



También lo hace respecto a los otros aspirantes al título: tiene ahora siete puntos más que el Mónaco (3º) y ocho de margen sobre el Lyon (4º), que recibirán el domingo al colista Dijon (20º) y al Angers (11º), respectivamente.



"El título está todavía lejos", señaló Galtier con cautela.