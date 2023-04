El líder Nápoles gana en Lecce y reconduce el rumbo hacia el título en Italia

El Nápoles, lanzado hacia su primer título de campeón de Italia desde hace más de tres décadas, se acercó todavía más al 'Scudetto' al ganar 2-1 en Lecce, este viernes en la 29ª jornada de la Serie A.



El triunfo tiene además un valor anímico importante, después de la bofetada sufrida el pasado fin de semana, cuando fue goleado 4-0 en casa por el AC Milán.



"Contra el Milán fue un día malo, pero eso no cambia nada de lo que hemos hecho. Continuamos el camino hacia nuestro sueño", saboreó el capitán del Nápoles, Giovanni Di Lorenzo.



Con la victoria en su visita a la región de Apulia, el Nápoles se pone provisionalmente con 19 puntos de ventaja sobre el segundo, la Lazio, que el sábado recibe a la Juventus (7ª).



Esa gran ventaja debería permitir a los napolitanos asegurar matemáticamente el título italiano en unas semanas, salvo un desastre que parece improbable.



A cinco días de reencontrarse con el Milán en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, Giovanni Di Lorenzo abrió el camino para el Nápoles, marcando de cabeza a centro de Kim Min-jae en el 18.



El Nápoles dominó claramente hasta el descanso, pero en el inicio de la segunda mitad se vio sorprendido con el empate: un remate de cabeza de Assan Ceesay fue al larguero y en el rechace Federico Di Francesco controló y puso el 1-1 en el 52.



El estadio Via del Mare celebró el primer tanto del Lecce desde el 19 de febrero. Su equipo venía de cinco derrotas sin anotar.



Pero el Lecce (16º) no resistió mucho tiempo más: Antonino Gallo hizo equivocarse a su propio arquero y terminó anotando en contra (64).



El Nápoles se centró en la última media hora en evitar cualquier sorpresa atrás y amarrar la victoria. Tras el pitido final, empezó a pensar ya en San Siro, en el Milan y en los cuartos de Champions.



Para ese partido del miércoles, Spalletti espera poder recuperar al goleador nigeriano del equipo Victor Osimhen, que siguió de baja por lesión este viernes. El argentino Gio Simeone, por su parte, fue cambiado tras un problema en un muslo.

- Empates frustrantes de Milán e Inter -

En los otros dos partidos del viernes, ni AC Milán (3º) ni Inter de Milán (4º) consiguieron ganar ante equipos de la mitad baja, al empatar en casa 0-0 ante en el Empoli (14º) y por 1-1 fuera ante la Salernitana (15ª).



El Milán sigue con un punto por delante del Inter, pero ahora los dos pueden ser superados en la tabla por la Roma (5ª, a dos puntos del Milán y uno del Inter), que el sábado visita al Torino (10º).



En San Siro, el Milán frenó la euforia del triunfo 4-0 de Nápoles con su 0-0 ante un Empoli muy defensivo.



Stefano Pioli optó por hacer rotaciones, pensando en la Champions. De entrada renovó por ejemplo su línea de ataque para dar un respiro a Rafael Leao, Olivier Giroud y Brahim Díaz, aunque luego tuvo que ir sacándolos en busca de encontrar la llave para el cerrojo de los toscanos.



Giroud (83) y Diaz (87) tuvieron grandes ocasiones para el Milán en el final. En el 76, el palo salvó al Empoli ante un intento de Alessandro Florenzi.



A Giroud se le anuló incluso un gol en el 89, para frustración de un Milán ultradominador en el juego pero sin efectividad en esta ocasión.



"A pesar de esto, veo al equipo en forma. El resultado es negativo pero no lo fue nuestra actuación", declaró Pioli a Sky Sports.



Por su parte, el Inter se había adelantado en su partido en el minuto 6 por medio de Robin Gosens, pero la Salernitana igualó 1-1 en el 90 con un centro-chut de Antonio Candreva, exjugador precisamente del Inter.



La presión sigue siendo fuerte sobre el entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, que en Serie A apenas sumó un punto en los últimos cuatro partidos.



El Inter jugará en la nueva semana en cuartos de la Champions League contra el Benfica.