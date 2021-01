Alejandro Cabra Hernandez

Año nuevo, entrevistas nuevas. La oficina de prensa del Everton sorprendió este martes publicando una extensa charla con el volante colombiano James Rodríguez, que habló de sus primeros meses en el club de Liverpool, los objetivos para la temporada y su cercana relación con Carlo Ancelotti, DT del equipo.



A continuación, 'retransmitimos' lo dicho por el colombiano.

¿Cuál es tu primera impresión de Inglaterra, teniendo en cuenta que llegaste en un momento raro para el mundo? Me imagino que Merseyside (condado donde está Liverpool) es muy diferente que Madrid...

​

Mucho. Es verdad que vine en una época que es dura para todos porque no hay mucha gente en el campo. Pero veo que es un sitio tranquilo, con gente muy apasionada y que vive mucho el fútbol. Lo que veo desde fuera es que la gente apoya mucho y son muy, muy fans.



Cuando vino, Yerry Mina ya estaba aquí, ¿hablaste con él antes de venir para saber cómo eran Liverpool y el club?



Sí, hablé con él, me ha dicho que es un gran club, que quiere ganar cosas, también porque está Carlo aquí. Es un técnico que sabe cómo soy, que sabe cómo actúo dentro y fuera del campo, eso fue un punto grande para que yo viniera acá.



Jugó en su país, en Francia, Alemania, Argentina y España, ¿cuál es la diferencia de jugar en la Premier?



El fútbol de la Premier League veo que es un poco más físico que otros. Hay gente fuerte, física, que busca siempre el toque, la fricción también, y técnicamente también son buenos. Es un fútbol rápido, intenso también, creo que esos son los puntos que yo veo.



Cuéntame un poco como tú quieres jugar al fútbol: eres muy famoso por tu estilo de juego porque es diferente, especial. Tienes más pases y goles que kilómetros recorridos, ¿es esa tu visión del juego, la que prefieres?



Sí, eso es lo que yo quiero, jugar al fútbol, porque al final el fútbol no es solo correr, el fútbol es poder hacer jugar a tus compañeros, hacer que tu equipo juegue bien y gane. Yo siempre digo que cuando tienes talento y condiciones puedes jugar en cualquier parte. Intento poder ayudar a que el equipo juegue bien y muestre un buen fútbol, eso es lo que quiero.



Usted siempre tiene tiempo para jugar, para hacer pausa, hacer 'slow motion'...



Veo que hay equipos que corren mucho, que son muy físicos, y cuando tienes a alguien que piensa, juega al fútbol, se hace más fácil para tu equipo y para ti también. Hay partidos que no puedes estar siempre igual pero yo intento hacer siempre el mismo trabajo para que el equipo consiga cosas buenas.



Usted está acostumbrado a jugar la Champions, sin embargo, este año no la está jugando, ¿crees que el equipo puede clasificar en la siguiente temporada?



Eso es lo que yo quiero. Este año estoy viendo la Champions por tele y eso no es lo que quiero. Es duro. Creo que tenemos cosas para poder estar el próximo año en la Champions. Tenemos que estar siempre queriendo ganar, cada tres o cuatro días que jugamos tener esa hambre de conseguir cosas y creo que tenemos que estar todos en esa misma tónica y ese mismo camino.



Imagino que la presencia de Ancelotti lo motivó a tomar la decisión de llegar al club...



Sí, porque estaba en una época en la que yo no jugaba mucho, así que tenía que ir a un equipo que confiara en mí, con un técnico que sepa cómo soy yo, que sepa cómo actúo yo dentro y fuera del campo. Carlo fue algo justo para que yo pudiera venir para acá.



¿Fue más por Carlo que por el equipo?



No, ambos. El club que pudo confiar en mí cuando nadie más lo hizo, y el técnico también. Siempre voy a estar agradecido con el club y con Carlo también. Intento en cada partido hacer cosas bien, poder hacer las cosas a un nivel alto, eso es lo que yo quiero.



Es la segunda vez que trabaja con Carlo...

​

No, tercera, porque también estuve con él en Bayern.



¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es su personalidad?



Es una persona tranquila, sabe tratar al jugador, sabe sacar el máximo de cada uno y por eso ha estado en los clubes que ha estado, solo en clubes grandes, y ahora con este proyecto nuevo esperamos poder seguir haciendo las cosas bien y poder ganar cosas.



¿La tranquilidad que transmite por los éxitos que ha conseguido es clave?



Sí, yo creo que sí. Ningún jugador que haya estado con él habla mal de Carlo y por eso ha ganado lo que ha ganado. Lo ha ganado todo en cuanto a clubes y esperamos que en este nuevo proyecto se pueda conseguir algo grande. Veo que es un club que tiene gente seria, gente que quiere ganar, que sabe lo que quiere, entonces este año hay jugadores con mucho talento, con mucha calidad, entonces creo que si estamos todos juntos y todos en un mismo camino creo que se puede conseguir algo grande en unos años o en unos meses.



Usted jugó con grandes goleadores en Real Madrid y Bayern. ¿Cómo podría comparar a Calvert-Lewin con otros jugadores? Un jugador que está creciendo en cada partido...



Es un jugador que quiere el gol, que tiene hambre por hacer goles y eso es bueno, todos los '9' tienen esa hambre de hacer gol. Es un jugador joven también, pero se le ve que quiere hacer cosas. Esperemos que este año haga 30 o 40 goles, eso sirve para que el club gane puntos ygane cosas.



En Colombia y Suramérica hay muchos más seguidores del Everton que antes. ¿Qué significa ese apoyo? ¿Cuál es su mensaje a esos nuevos seguidores?



En Colombia casi siempre donde hay colombianos hacen mucha fuerza y acá está Yerry y estoy yo, y eso es bueno para que el club tenga muchos más fans y que quieran que el club gane. Para mí y para Yerry, que nos apoyen siempre es algo bueno.



¿Jugar en la Premier es un sueño hecho realidad?



Sí, porque es una liga que yo siempre vi desde que era niño, todos esos equipos que yo veía jugar fueron buenos, también estar en una nueva liga para mí es bueno también, este año cumplo ya 30 años y eso me da muchos kilómetros como decimos, son cosas que uno aprende también. Estoy día a día aprendiendo cosas, día a día viendo cosas nuevas y eso para mí es bueno también. Soy muy curioso en cuanto al fútbol, en cuanto a que quiero trabajar.



¿Qué piensa de llegar en este momento de su carrera y con esta madurez, después de tener experiencia en varios países?



Eso ayuda mucho, ya cuando juegas al fútbol con 29, 30 años ya has tenido cosas buenas, malas, no tan buenas, estás en una edad que el fútbol para ti es bueno pero tienes experiencias grandes y experiencias malas también, de todo aprendo.



¿El Everton tiene una cultura distinta a la que ha vivido en otros clubes?



Sí, es un club humilde, es un club que veo que quiere ganar cosas, que tiene gente buena adentro, eso es bueno, cuando el club quiere ganar cosas. No son solo los jugadores los que ganan cosas, sino también la gente que está afuera y hace el día a día, que hace pequeñas cosas, influye mucho en todo.



Es un momento muy raro del mundo, no hay hinchas en los estadios. ¿Siente el apoyo de los seguidores del Everton?



Sí, claro, siento que ellos están siempre ahí, es una lástima que no puedan estar ahí, pero ya va a venir todo este tiempo, es una etapa dura para todos pero están siempre apoyándonos, están ahí de muy buena manera y estamos dando todo por ellos.



¿Es difícil tener una vida normal con todo lo que pasa afuera?



Yo siempre fui tranquilo. Soy una persona que siempre está en casa. Voy del club a la casa, de la casa al club. Todo esto que pasa no me cambia mucho el día a día, Un jugador vive del día a día, de cómo vive, cómo come y eso lo tengo siempre muy claro.