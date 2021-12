El fútbol europeo cada vez más afectado por la ola de Covid-19 que azota el continente 

Casos positivos en cascada, partidos aplazados, reducción del aforo de los estadios o incluso a puerta cerrada: la Europa futbolística, con España e Inglaterra en primera línea, sufre de lleno los efectos del aumento de infecciones por covid-19, que amenaza con paralizar el inicio de 2022.



La pandemia no da tregua por Navidad. En un momento en el que la mayoría de campeonatos europeos se preparan para ser retomados, tras unos días de breve parón, el número de jugadores y entrenadores que dan positivo en test no cesa de aumentar día a día.



Las fiestas, propicias a las reuniones o a la relajación, pueden explicar este aumento de los casos, especialmente en un momento en el que la contagiosidad de la variante Ómicron sigue disparando las cifras de infecciones.



. 'Boxing Day' perturbado

La Premier League de fútbol fue uno de los primeros campeonatos en ser afectados por esta nueva ola de covid-19 en Europa, de la mano de la explosión de casos en Reino Unido.



Dieciséis partidos de la liga inglesa han sido aplazados en las últimas semanas. Incluso el sacrosanto 'Boxing Day' del 26 de diciembre se vio afectado, con el aplazamiento de tres partidos.



En Inglaterra, los hinchas han podido asistir a los partidos, pero en Gales se ha vuelto a los partidos a puerta cerrada y se han decidido aforos máximos muy limitados en Escocia.



A principios de diciembre se dejaban ya notar los efectos de esta nueva ola: el Tottenham perdió en los despachos su partido de la Conference League ante el Rennes, previsto en Londres y que los 'Spurs' no pudieron disputar por numerosos casos de covid-19.



. Los grandes de LaLiga muy afectados

Después de Inglaterra, España ha sido el país cuya liga de fútbol más se está viendo afectada por el covid-19, algo a lo que no escapan los grandes clubes del país, Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid.



Nueve jugadores del Barça son ahora positivos al covid tras el anuncio este jueves de tres nuevos casos, los de Sergiño Dest, Philippe Coutinho y Ez Abde. Se añaden a los ya anunciados de Ousmane Dembelé, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Gabi y Dani Alves.



El Real Madrid anunció el miércoles cuatro positivos (Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr) y añadió uno más este jueves (Luka Jovic). Otros ocho jugadores del club 'merengue' se infectaron con el coronavirus desde mediados de diciembre.



En el Atlético de Madrid son cuatro jugadores los que han dado positivo, según se anunció el jueves: Antoine Griezmann, Koke, Joao Félix y Héctor Herrera. Se suma a ellos el entrenador Diego Simeone.



El Atlético debe enfrentarse el domingo al Rayo Vallecano, otro equipo muy afectado por el covid en este momento, ya que según la prensa española tendría 17 positivos.



. Brotes en el Burdeos y el Angers

En el Angers, undécimo de la Ligue 1 francesa, son 19 los positivos al covid-19. El equipo ha pedido por ello el aplazamiento de su partido del 9 de enero ante el Saint-Etienne. De esos 19 casos, "más de 10 no tendrán autorizado disputar un partido antes del 10 de enero de 2022", explicó el club.



Más urgente es la situación en el Burdeos, que anunció este jueves que 21 jugadores "están de baja por razones ligadas al covid", antes del partido previsto el domingo ante el Brest en la Copa de Francia.



Desde el Burdeos defienden la necesidad de aplazar ese partido.



En Lyon, el brasileño Lucas Paquetá anunció el jueves en Instagram su positivo. Se había ido a Dubái a pasar unos días libres con su familia.



Además de Paquetá, otros jugadores de su equipo son positivos, confirmó la AFP con el Lyon, que no precisó el número ni la identidad de los mismos.



El miércoles, el Lorient había anunciado cinco positivos.



. Osimhen, positivo en el Nápoles

En Italia, el covid-19 provocó el pasado 21 de diciembre el aplazamiento del partido de la Serie A entre Udinese y Salernitana. También pospuso el duelo Monza-Benevento de la segunda división.



Este jueves, el Nápoles anunció que su atacante nigeriano Victor Osimhen ha dado igualmente positivo.