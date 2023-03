¿El final de la temporada para Neymar? Esto es lo que se sabe de su lesión

Costumbre desde que llegó al París SG en 2017, Neymar se perderá el tramo final de la temporada por una enésima lesión, otra vez en su maltrecho tobillo derecho, que esta vez pone en duda incluso lo que resta de curso.



"Volveré más fuerte", prometió el atacante en un mensaje publicado en inglés en su cuenta de Twitter, junto al emoticono de las manos rezando.



El delantero brasileño será operado "en los próximos días" del tobillo derecho en Doha y estará ausente de los terrenos de juego de "tres a cuatro meses", anunció el club parisino este lunes, a poco más de 48 horas de enfrentarse al Bayern Múnich en Alemania.



Neymar "ha presentado varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años", por lo que "el cuerpo médico del París SG recomendó una operación de reparación ligamentosa con el objetivo de evitar un mayor riesgo de recaídas", precisó la entidad.



El punta brasileño se dobló el tobillo el pasado 19 de febrero contra el Lille, en partido del campeonato galo, en una disputa del balón con Benjamin André.



'Ney' dejó la cancha llorando y en camilla. Estos últimos días, el técnico del PSG Christophe Galtier ya avisó que el brasileño no estaría en el decisivo duelo en Múnich, donde los franceses tratarán de levantar el 1-0 encajado en el Parque de los Príncipes para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Ausente en Múnich



Pero la noticia de este lunes cayó como una bomba, ya que la operación y el largo periodo de recuperación ponen en compromiso lo que resta de temporada.



El sábado, durante las celebraciones del gol número 201 de su compañero Kylian Mbappé, que le convierten en el máximo goleador de la historia del PSG, se vio a Neymar en el césped... pero con muletas.



Esta nueva lesión es otro golpe duro para Neymar, que vuelve a perderse una eliminatoria decisiva de Champions con el PSG, club al que llegó procedente del Barcelona en 2017.



Así, se lesionó en un pie antes de la vuelta de octavos de Champions contra el Real Madrid en 2018.



En 2019, 'Ney' se perdió los octavos de la máxima competición europea contra el Manchester United (también con problemas en el pie) y en 2021 se lesionó de nuevo antes del duelo contra su antiguo club, el Barcelona, de nuevo en octavos, aunque esta vez fue en el aductor.



En la única temporada en la que no se lesionó en el tramo decisivo, Neymar lideró al París SG a la final de la Liga de Campeones (perdida contra el Bayern), el gran objetivo del ambicioso club galo.



Su maltrecho tobillo ya avisó en el último Mundial de Catar, cuando se lesionó en el primer partido contra Serbia y solo pudo reaparecer en octavos con la Seleçao, para despedirse de la cita otra vez con lloros, pero esta vez por la eliminación en penales contra Croacia en cuartos de final, partido en el que anotó un magnífico tanto en la prórroga.



Con su selección ya había vivido una experiencia dramática con una lesión, la que sufrió en cuartos contra Colombia en Brasil-2014, que le impidió figurar en el dramático 7-1 encajado por la pentacamepona en el Estadio Mineirao frente a Alemania en semifinales.



¿Final de la 'MNM'?

​

El jugador, fichado por el monto récord de 222 millones de euros y que llegó al mismo tiempo que Mbappé, solo ha podido brillar en París de manera intermitente.



Si se cumplen las previsiones de los médicos, su temporada está acabada, ya que la 38ª jornada de la Ligue 1 está prevista para el 3 de junio y la final de la Champions para el 10 del mismo mes.



Eso supone que Neymar solo habrá jugado el 49% de los partidos de Ligue 1 desde que llegó a París (112 de 228) y en la Champions habrá disputado 41 de 55 partidos (contando el del miércoles), un pobre rendimiento para el futbolista más caro de la historia.



También significa que no volverán a coincidir en la cancha y con el mismo equipo la famosa MNM (Messi, Neymar, Mbappé), si uno de los tres acaba abandonando el club el próximo verano.



Paradójicamente, el equipo ha encontrado mayor equilibrio sin la presencia de Neymar, con el dúo atacante Messi-Neymar (con 8 goles y 4 asistencias entre ambos en los últimos tres partidos) y un efectivo más en la medular para ayudar en tareas defensivas.



"Decir que la ausencia de 'Ney' es algo anodino, no. Está entre los mejores pasadores de la Ligue 1 y es una ausencia perjudicial para nosotros", declaró el pasado viernes su técnico Christophe Galtier.



El PSG deberá aprender a vivir sin Neymar, aunque desgraciadamente ya está acostumbrado.