El delantero del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang sufre un robo a mano armada en su domicilio

El delantero gabonés del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang sufrió un robo a mano armada en su domicilio a primeras horas del lunes, confirmó el club español.



"Es cierto. El jugador que sufrió un atraco es Aubameyang. Ahora está bien, asustado pero bien", indicó a la AFP una fuente del Barça, confirmando las primeras informaciones aparecidas en la prensa.



Al menos cuatro hombres asaltaron su domicilio en Castelldefels, en las afueras de la ciudad Condal, a través del jardín, y amenazaron al jugador y a su esposa con pistolas y barras de hierro, llegando a golpearle, según relató el periódico El País.



Los ladrones habrían huido del lugar de los hechos en coche después de haber forzado al gabonés a abrir una caja fuerte para poder llevarse las joyas de su interior, indicó el periódico.



Un portavoz de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, confirmó una investigación en curso sobre un robo con violencia en Castelldefels, pero no precisó la identidad de la víctima.



"La investigación esta abierta y se está recopilando toda la información", dijo a la AFP.



Este incidente se produce en medio de los rumores sobre un regreso de Aubameyang a la Premier League tras un posible interés del Chelsea.



Aubameyang llegó al Barça en febrero procedente del Arsenal, donde habría cometido infracciones disciplinarias y su relación con el técnico Mikel Arteta no sería cordial.



Varios futbolistas de primer nivel en España han sufrido robos los últimos meses, aunque en la mayoría de los casos mientras los jugadores estaban disputando partidos.



En junio, la policía arrestó a seis personas en conexión con un robo valorado en tres millones de euros en una casa propiedad del antiguo delantero brasileño Ronaldo.



El futbolista italiano del París SG Marco Verratti pasaba unos días de vacaciones en Ibiza en la propiedad de Ronaldo, pero no se halla en ella en el momento del robo.



Este mismo mes, la policía recuperó el reloj del delantero polaco del Barça Robert Lewandowski, que le fue arrebatado mientras firmaba autógrafos a la salida de un entrenamiento.