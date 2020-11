El conmovedor homenaje de los jugadores del Nápoli a Diego Maradona, su gran ídolo

Francisco Henao

Todos los jugadores del Nápoles saltaron a la cancha con la camiseta con el número 10 y el nombre de Diego Maradona, este jueves en partido de la Europa League ante el croata Rijeka (victoria italiana: 2-0) , en honor del exjugador argentino, fallecido la víspera a los 60 años.



No hubo ningún gol maradoniano ni con ayuda de la 'mano de Dios', pero el Nápoles se impuso con un tanto en contra del defensa italiano Armando Anastasio (41) y una diana del mexicano Hirving Lozano (75) .



Con brazaletes negros en sus brazos, los jugadores posaron con la emblemática camiseta durante la presentación y el posterior minuto de silencio que se guardó en un Estadio San Paolo vacío por las restricciones por la pandemia del covid-19, aunque Maradona estuvo presente a través de los videomarcadores.



"Nunca morirá porque es una leyenda, él hizo cosas extraordinarias acá. Ya ayer, yendo al hotel en el bus, se veía que la ciudad no respiraba el mismo aire" , destacó el entrenador del Nápoles, Gennaro Gattuso, en el canal Sky Sport.



Antes incluso de ese momento, el capitán napolitano Lorenzo Insigne rindió homenaje al ídolo de la ciudad, artífice de los dos únicos títulos de la Serie A que tiene el club (1987 y 1990) , depositó un ramo de flores el exterior del estadio, según un video difundido por el club.



"Maradona representa mucho, no solamente para mí, sino para todos los napolitanos. Siempre nos defendió, siempre nos llevó en el corazón y deberíamos hacer lo mismo" , comentó Insigne al canal Sky Sport.



Durante toda la jornada, cientos de napolitanos se citaron en el Estadio San Paolo para dar su adiós al 'Pelusa', un recinto que pronto podría cambiar de nombre para pasar a llamarse Estadio Diego Maradona, según propuso el miércoles el alcalde de la ciudad.