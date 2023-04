El colombiano Dylan Borrero anotó un golazo con el New England Revolution en la MLS

Nueva Inglaterra mantuvo su sólido comienzo de temporada con una victoria por 4-0 sobre el canadiense Montreal, que sigue arraigado al pie de la Conferencia Este con solamente tres puntos.



El colombiano Dylan Borrero abrió el marcador para Nueva Inglaterra con un soberbio disparo en la esquina superior en el minuto 21 antes de que el mediocampista español Carles Gil duplicara la ventaja desde el punto de penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad.



El exdelantero internacional estadounidense Bobby Wood y el internacional albanés Giacomo Vrioni agregaron goles en la segunda mitad para completar una contundente victoria para Nueva Inglaterra.



Dylannnnn with a beauty!!! 🎯⚽️ pic.twitter.com/x0GwdJ8Lqx — New England Revolution (@NERevolution) April 9, 2023

El once de Cincinnati extendió su comienzo invicto en la temporada de la Major League Soccer (MLS) con una victoria de 1-0 sobre el Philadelphia Union el sábado para mantenerse en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.



El argentino Luciano Acosta anotó el único gol del partido, al convertir un penal en el minuto 69 después de que el portero de Filadelfia, Andre Blake, cometiera una falta sobre el mediapunta argentino en la preparación para un gol anulado de Cincinnati momentos antes.



Cincinnati está invicto en siete juegos y lidera la Conferencia Este con 17 puntos, uno por delante del New England Revolution, segundo clasificado, con 16 tantos.



En tanto, el Columbus Crew aumentó la presión sobre el técnico de D.C. United, Wayne Rooney, después de una victoria por 2-0 en el Audi Field.



El argentino Lucas Zelarayán anotó desde el punto de penal y Christian Ramírez agregó un segundo tanto cuando DC cayó a su cuarta derrota de la temporada.



Por otra parte, el Inter Miami se estrelló contra su quinta derrota consecutiva en un revés por 1-0 en casa contra el FC Dallas.



La actuación individual del día se produjo en California, donde el delantero de Los Angeles FC, Denis Bouanga, mantuvo su racha goleadora al rojo vivo con un brillante ´hat-trick´ en la victoria por 3-0 de los actuales campeones de la MLS sobre Austin.



Bouanga, quien anotó dos veces en la victoria a domicilio por 3-0 sobre Vancouver en la Liga de Campeones de CONCACAF el miércoles, puso a Los Ángeles arriba 1-0 en el minuto 40 con un tiro raso desde el borde del área.



El internacional gabonés hizo un segundo espectacular de volea en el minuto 57 y luego completó su 'hat-trick' con un hábil remate a quemarropa en el minuto 68 antes de irse con una ovación de pie poco después.



La victoria colocó a Los Ángeles en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, un punto detrás de los líderes St. Louis, que juegan más tarde el sábado.



Resultados del sábado en la MLS:



DC United - Columbus 0-2



Cincinnati - Philadelphia 1-0



Miami - Dallas 0-1



LAFC - Austin 3-0



New England - Montreal 4-0



NY City - Atlanta 1-1



NY Red Bulls - San José 1-1



Chicago - Minnesota 2-1



Nashville - Toronto 0-0



Houston - LA Galaxy 3-0



Sporting KC - Colorado Rapids 0-1