¡El clásico del Pacífico! La Chile de Reinaldo Rueda recibe a Perú en un gran partido 

Daniel Molina Durango

Tras dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar-2022, las selecciones de Chile y Perú no conocen de triunfos. En el encuentro que disputarán el viernes en Santiago buscarán su primera victoria, en lo que se avizora un "Clásico del Pacífico" de dientes apretados.



Con apenas un punto, Chile se ubica en la séptima posición mientras que Perú es octavo del premundial. Ambos apuestan por alcanzar su primer triunfo clasificatorio en este "Clásico del Pacífico" que a lo largo de su historia favorece a los chilenos.



Tras 81 encuentros –entre oficiales y amistosos-, Chile ganó en 44 y perdió en 23.



El partido entre estas selecciones es uno de los duelos sudamericanos más disputados y despierta grandes pasiones en ambos países, donde además de lo deportivo salen a relucir las diferencias históricas tras el enfrentamiento bélico que protagonizaron a finales del siglo XIX.

Perú, a romper la historia

En partidos clasificatorios disputados en Santiago, La Roja ganó siete veces, empató dos y no conoce de derrotas ante los de la banda sangre.



Pero los peruanos están esperanzados en dar vuelta la historia tras ganar en los dos últimos rounds: 3-0 en un amistoso en Miami en octubre de 2018, y otro triunfo por el mismo marcador en una de las semifinales de la Copa América-2019 en la que Perú salió segundo al perder la final ante Brasil.



"Siempre es un buen momento (para ganar en Santiago), nosotros solamente pensamos en ganar", dijo el técnico argentino Ricardo Gareca, un héroe desde que en 2015 entrena a Perú.



Gareca clasificó a la selección peruana al Mundial Rusia-2018 después de 36 años, y ha sabido renovar nombres en el plantel, como el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula (Benevento/Italia), cuyo debut ante Chile causa ilusión.



"Estamos analizando qué es lo mejor para el partido", dijo Gareca.

¿Rueda, en duda?

En frente, la selección chilena no pasa por uno de sus mejores momentos y la tarea de su técnico, el colombiano Reinaldo Rueda, ha sido criticada tras las dos primeras fechas. Incluso, la dirigencia de la federación chilena ya le ha puesto presión para que consiga triunfos ante Perú y luego ante Venezuela.



"Sabemos que si en esta doble fecha se suma sólo uno o dos puntos, la presión del medio por los resultados, tras cuatro jornadas, se instalará sobre nosotros y también sobre el técnico", manifestaron desde la dirigencia chilena al diario El Mercurio.



Con el coronavirus y las lesiones como principales enemigos, Rueda apeló a jugadores jóvenes, pero volvió a recurrir a los grandes referentes: Alexis Sánchez, Arturo Medel y Claudio Bravo, aunque para el viernes deberá prescindir del defensa Gary Medel y el volante Charles Aránguiz.



Rueda criticó el jueves en conferencia de prensa que el Inter de Milán no haya cuidado fisicamente a Sánchez, quien se encuentra con algunas molestias. El club lombardo respondió en un comunicado que esas declaraciones era "inaceptables, ofensivas y no se ajustan a la ralidad".

Los jugadores han llegado a cuentagotas a Santiago, principalmente desde Italia, donde las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia han retrasado la llegada de seleccionados.



El volante de la Fiorentina, Erick Pulgar, tuvo que realizar una travesía de dos días para llegar de Europa el miércoles a la medianoche a Santiago. Su club denunció al jugador por quebrantar la cuarentena que realizaba el plantel por supuestos contagios y sería sancionado.



El central Guillermo Maripán y el delantero Nicklas Castro, también llegaron desde Europa dos días antes del encuentro.



En tanto, el delantero Diego Rubio, fue separado del seleccionado luego que se registrara un caso de coronavirus en su club, el Colorado Rapids de Estados Unidos.

Posibles formaciones

Chile: Claudio Bravo – Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas – Claudio Baeza, Erick Pulgar, Arturo Vidal – César Pinares, Felipe Mora y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



Perú: Pedro Gallese – Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco – Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Christian Cueva – Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.