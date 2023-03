El City le mete presión al Arsenal: Los ciudadanos vencieron al Palace con gol de Haaland

Con un solitario gol de penal del noruego Erling Haaland, el Manchester City (2º) se impuso al Crystal Palace y mantiene su presión al líder Arsenal, colocándose a dos puntos de los 'Gunners', que el domingo visitan al Fulham, en una 27ª jornada de la Premier League en la que el Tottenham se consolida en la 'zona Champions'.



Dominadores en el juego, pero inofensivos en el área rival, los 'Citizens' se acabaron llevando la victoria de Selhurst Park gracias a un penal cometido sobre Ilkay Gündogan y transformado por Haaland en el único tanto del encuentro (78).



Antes del gol, el equipo de Pep Guardiola se mostró mucho menos letal de lo que es habitual, con apenas un par de ocasiones para batir al portero español Vicente Guaita, con sendos remates fuera de Haaland (28) y del argentino Julián Álvarez (60).



Otra nota positiva para el City fue el que el Crystal Palace apenas inquietó el arco defendido por el brasileño Ederson, un buen augurio para el próximo martes, cuando los ingleses deben decidir, tras el 1-1 logrado en Leipzig, para meterse en cuartos de final de la Liga de Campeones.



Eliminado esta semana en octavos de la Liga de Campeones por el Milan, el Tottenham (4º) reaccionó y se impuso por 3-1 al Nottingham, una victoria que le afianza en la cuarta plaza de la Premier League gracias también a una nueva derrota del Liverpool (5º), por 1-0 este sábado ante el Bournemouth en la 27ª jornada.



Poco pudo hacer el portero costarricense Keylor Navas ante el vendaval ofensivo de los 'Spurs', que decidieron el partido en la primera hora con los goles del capitán Harry Kane (19 y 35, de penal) y del surcoreano Son Heung-min (62).



El Forest redujo diferencias en el tramo final por medio del central Joe Worrall (81), pero el ghanés André Ayew falló un penal en el descuento (90+6) que hubiese dado suspense a los últimos minutos del duelo.



En la carrera por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, el Tottenham se vio favorecido por el nuevo tropiezo del Liverpool, apenas una semana después del histórico 7-0 al Manchester United.



Los Reds, que fallaron un penal por medio del egipcio Mohamed Salah en el minuto 69, habían incluso aplastado al Bournemouth por 9-0 en la primera vuelta, pero este sábado perdieron por el gol anotad opor el burundés Dango Ouattara en la primera parte (28).



Los jugadores Jürgen Klopp han vuelto a mostrarse como el equipo irregular que ha sido a lo largo de la temporada, realizando una de las peores actuaciones desde la llegada del entrenador alemán en 2015.



Tras estos resultados, seis puntos separan al Tottenham del Liverpool. Los 'Spurs', además, se colocan a uno solo del podio, que ocupa el United antes de recibir el domingo al colista Southampton.



En los otros partidos del sábado, el Chelsea confirma su mejoría (10º) y se impuso 3-1 en la cancha del Leicester (16º), aunque sigue demasiado lejos de la pelea por la Champions.



En la lucha por la permanencia, el Everton (15º) logró un triunfo vital en caza ante el Brentford (9º), mientras que el Leeds (19º) no pasó del empate 2-2 en casa frente al Brighton (7º).



Domingo:



(9:30 A.M.)



Manchester United - Southampton



Fulham - Arsenal



West Ham - Aston Villa



(11:30 A.M.)



Newcastle - Wolverhampton