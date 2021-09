El campeón Atlético de Madrid cayó frente al colista Alavés por LaLiga

Atlético Madrid, actual campeón de España, dio su primer paso en falso de la temporada con su derrota en campo del último clasificado, Alavés, por 1-0, este sábado en la séptima jornada, y sigue segundo a dos puntos del Real Madrid (16 unidades), que recibe al Villarreal este sábado.



Los 'Colchoneros' recibieron el único gol del partido en el minuto 4, con un córner lanzado por Rubén Duarte y cabeceado por el capitán Víctor Laguardia, sin poder empatar en el resto del encuentro.



Poco después, en un duelo entre dos aspirantes a lograr clasificación europea, y que venían de perder sus compromisos anteriores, Valencia (5º) y Athletic Club (7º) empataron a un gol en Mestalla.



El central internacional español Iñigo Martínez adelantó a los vascos (69), pero el conjunto 'che', que se había quedado con un hombre menos por la expulsión del uruguayo Maxi Gómez en el minuto 82, logró la igualada 'in extremis' por medio del brasileño Marcos André (90+5).Atlético Madrid, actual campeón de España, dio su primer paso en falso de la temporada con su derrota por 1-0 en campo del Alavés, que era último antes de esta victoria, este sábado en la séptima jornada, y sigue segundo a dos puntos del Real Madrid (16 unidades), que recibe al Villarreal.



Los Colchoneros recibieron el único gol del partido en el minuto 4, con un córner lanzado por Rubén Duarte y cabeceado por el capitán Víctor Laguardia, sin poder empatar en el resto del encuentro, al contrario que en encuentros precedentes.



Dos veces iba perdiendo el Atlético contra Villarreal antes de empatar (2-2); igual que en campo del Espanyol, yendo detrás en el marcador, antes de ganar en el descuento (90+9) por 2-1; así como en Getafe el martes, para imponerse de nuevo por 2-1, en el último minuto, con un gol de Luis Suárez.



Este sábado, el Atlético no repitió la hazaña. En el pequeño estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz, el campeón de España concedió su primera derrota de la temporada, a tres días de un desplazamiento importante al campo del Milan en Liga de Campeones, el martes.



"El partido que hizo el Alavés defensivamente fue muy bueno. Nosotros hemos ganado muchos partidos de esta manera. Cuando un equipo está en grupo, comprometido defensivamente, como lo hicieron ellos, no es fácil de superar líneas", afirmó el técnico del Atlético, Diego Simeone.



"Nos falto obviamente ideas para poder romper esta línea defensiva que logró ponernos el Alavés. Ganaron justamente, también tiene un premio defender como defendió", añadió Simeone.



Cambios improductivos

En el minuto 60, como en Getafe, Simeone intentó activar al equipo con tres cambios, sacando del campo al francés Geoffrey Kondogbia, al inglés Kieran Trippier y al belga Yannick Carrasco para dar entrada a los brasileños Matheus Cunha y Renan Lodi y al argentino Ángel Correa.



Pero esta vez su apuesta táctica no funcionó. Una estadística esclarecedora: Correa fue el primero en lanzar entre los tres palos en el Atlético en el minuto 70.



Por parte del Alavés, el hombre del partido fue el capitán Víctor Laguardia. El defensa central marcó el segundo gol de su equipo esta temporada, y después salvó a los suyos del empate, despejando con la cabeza un tiro libre de Rodrigo de Paul que iba a gol (53).



Y el Alavés habría podido incluso incrementar su ventaja en el minuto 59, cuando Mamadou Loum falló solo ante el portero del Atlético, o en el 81, cuando Tomás Pina tuvo otro balón de 2-0, solo en el punto de penal, que lanzó fuera.



Se trata de la primera victoria de la temporada para los vascos, que superan al Getafe y dejan de este modo de forma provisional la última plaza de la clasificación.