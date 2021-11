¡El caballero del Manchester United!: Marcus Rashford condecorado por su ayuda a niños

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, prometió proseguir con su campaña para ayudar a los niños desfavorecidos, este martes en el marco de la recepción de una medalla de manos del príncipe Guillermo para recompensar su acción contra la pobreza infantil.



El internacional inglés recibió la medalla de miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en una ceremonia en el castillo de Windsor, en presencia del duque de Cambridge, asimismo presidente de la Federación Inglesa de Fútbol.



"Intento dar a los niños lo que yo no tuve cuando era pequeño", declaró Rashford, quien hizo ceder al gobierno británico el año pasado al inicio de la pandemia de covid-19 al impulsarlo a prolongar la distribución de comidas gratuitas para los niños desfavorecidos, tras el primer confinamiento.



La reina Isabel II le concedió entonces esa medalla que recompensa el compromiso al servicio del país.



"Yo les doy sólo una oportunidad y creo que la merecen. ¿Qué niño no la merece? Para mí es un castigo ver que no pueden comprar comida o libros", declaró Rashford. "Son pequeños cambios pero pueden tener un fuerte impacto. Veo a la generación que viene detrás de mí como una generación muy especial".



"Sólo necesitan a alguien que les muestre la dirección adecuada y es lo que yo hago", añadió.



Marcus Rashford afirmó que entregaría su medalla a su madre, Melanie, quien lo crió junto a sus cuatro hermanos y hermanas.