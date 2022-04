El Bayern de Múnich, campeón de Alemania por décima vez consecutiva

El Bayern de Múnich confirmó el sábado la consecución de su décimo título de Bundesliga seguido, luego de vencer en el Allianz Arena 3-1 al Borussia Dortmund, segundo clasificado, en la 31ª jornada de campeonato alemán.



Con goles de Serge Gnabry (15) y de Robert Lewandowski (34), el Bayern dejó en la primera parte medio partido sentenciado, si bien el Borussia recortó distancias con un penal transformado por Emre Can (52), antes de que Jamal Musiala pusiera el 3-1 definitivo (83).



La victoria sirve al Bayern para alcanzar las 75 unidades, 12 más que su perseguidor, cuando solo restan tres partidos por disputarse. Este título es el décimo consecutivo para el 'Rekordmeister' y el primero con Julian Nagelsmann en el banquillo bávaro.



Además del título del Bayern, también se confirmó el descenso del último clasificado en la tabla, el Greuther Furth, que perdió el sábado en casa contra el Bayer Leverkusen (3º).



A pesar de haberse adelantado pronto en el marcador gracias a un gol de Jetro Willems (5), el Bayer, en plena lucha por mantenerse en el 'Top 4', dio la vuelta al resultado con los tantos de Patrik Schick (8) y Sardar Azmoun (18) antes del descanso y de Paulinho (58) y el argentino Exequiel Palacios (84) en la segunda parte.



El Furth, que ha sido último en la tabla desde Septiembre, repite la última posición lograda en su única experiencia previa en Bundesliga en la temporada 2012-2013.



Otro de los candidatos para acompañar al Furth a la segunda división alemana, el Arminia Bielefeld (17º), cayó derrotado 3-1 en su visita al Colonia (7º) y acumula ya ocho partidos consecutivos sin ganar, de los cuales siete son derrotas.



En la lucha por los puestos europeos, el Unión Berlín (6º) se vengó 2-1 en campeonato del RB Leipzig (4), después de la semifinal de Copa del miércoles que enfrentó a los mismos equipos y en la que los berlineses cayeron eliminados.



Con dos goles en los últimos minutos del partido (86 y 89), los visitantes dieron la vuelta al gol de Yussuf Poulsen (46).



Eintracht Fráncfort (9º) y Hoffenheim (8º) no pasaron del empate 2-2 que no sirve a ninguno de los dos en sus aspiraciones a puestos europeos. Tampoco pasó del empate (3-3) el Friburgo (5º) en casa contra el Borussia Mönchengladbach (11º).