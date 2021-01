El Barcelona, un club acosado por las deudas 

Alejandro Cabra Hernandez

El FC Barcelona vive la crisis económica más seria de su historia.



Esta semana, la institución azulgrana hizo público la memoria económica de la temporada 2019/2020 que desvela que tiene una deuda de 1.173 millones de euros (1.426 millones de dólares), de los que 730,6 millones de euros (887,6 millones de dólares) es deuda a corto plazo.



En esa deuda están incluidos pagos pendientes a otros clubes por el fichaje de jugadores que ascenderían a 196 millones de euros (238,4 millones de dólares) a largo plazo.

La memoria también confirma unas pérdidas de 97 millones de euros (114 millones de dólares) por la pandemia.



El equipo azulgrana ingresó 855 millones de euros (1.000 millones de dólares), 203 menos de los 1.047 millones de euros (1.234 millones de dólares) previstos inicialmente.



La delicada situación financiera del club habría llevado a que el Barsa haya aplazado a febrero el pago de salarios a jugadores previsto inicialmente para enero, según medios españoles.



De momento, el vestuario azulgrana respira calma ya que los jugadores saben que tarde o temprano el club cumplirá con todos los compromisos firmados antes y durante la pandemia. Sin embargo, es imposible no pensar en que la crisis financiera comprometa el futuro deportivo de los próximos años.



"El Barcelona es uno de los clubes grandes que más está sufriendo por el covid-19, no hay público, no hay turismo, pero todos los equipos grandes tienen números malos", afirmó Koeman.



El cuadro azulgrana es uno de los equipos con mayor masa salarial del continente europeo, que ascendió a 391,6 millones de euros para el primer equipo del Barsa en la pasada temporada.



Los jugadores habían llegado a un acuerdo con el club en noviembre pasado para una rebaja salarial de 122 millones de euros (145 millones de dólares) para la actual temporada.



A esta rebaja se añadió "el diferimiento durante 3 años de las retribuciones variables de esta temporada, presupuestadas en una cifra aproximada de 50 millones de euros (59,7 millones de dólares)".



El estratega del Barcelona se refirió al pensamiento de los jugadores sobre la crisis que atraviesa el club.



“La plantilla ya aceptó el pago aplazado de sus sueldos y no se ha puesto nerviosa por las demoras que se puedan producir. Su preocupación va por otro lado: por el futuro próximo que le espera al club”, publicó el diario catalán ‘Sport’ sobre la reacción de los jugadores al mal momento económico en Camp Nou.



Otra de las preocupaciones del Barcelona pasa por Lionel Messi.



Los directivos sueñan con seguir contando con el astro argentino más allá del 30 de junio de 2021, pero son conscientes de que con la actual crisis financiera se hace imposible pagarle los 40 millones de euros que cobra por temporada. Eso sin contar que pediría alguna mejora en el contrato.



“Los jugadores tienen la seguridad que sus contratos se cumplirán tarde o temprano. Ya sea en el transcurso de la presente temporada o, en el peor de los casos, en las siguientes. El Barsa debe hacer frente a este gasto y lo hará cuando pueda”, agrega el medio catalán.



Una situación compleja que deberá afrontar la nueva junta directiva que será electa en los comicios que inicialmente estaban previstos para el 24 de enero y fueron pospuestos por las restricciones por la pandemia y que ahora se realizarán finalmente el 7 de marzo.