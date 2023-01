El Barcelona se lleva un gran susto frente al Intercity, pero ya está en octavos de la Copa del Rey

El FC Barcelona necesitó jugar la prórroga para ganar por 4 a 3 al Intercity, modesto equipo alicantino que juega en la tercera división del fútbol español, y clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey.



El club azulgrana se puso en ventaja en cuatro ocasiones, con goles del uruguayo Ronald Araujo (4), del francés Ousmane Dembelé (66), del brasileño Raphinha (77) y de Ansu Fati (103), pero los locales lograron empatar tres veces, con triplete de Oriol Soldevila (59, 74 y 86).



Uno de los grandes protagonistas del partido fue Araujo, quien regresaba tres meses después de sufrir la lesión que le dejó sin jugar el Mundial de Catar y lo hizo con gran gol nada más comenzar, rematando de potente cabezazo un lanzamiento de esquina (4).



Poco después salvó a su equipo, sacando en la mísma línea de gol un remate de Aarón, el mejor de los locales (18) junto al goleador Soldevila.



El Barcelona dominó y tuvo muchas ocasiones, pero no logró materializarlas y sentenciar la elimoinatoria, dejando que el Intercity fuera creciendo hasta lograr el empate por medio de Oriol Soldevila de un zapatazo dentro del área (58).



Con el equipo local soñando con llevar al Barça a la prórroga, apareció Dembelé para marcar el segundo, después de quedarse solo el portero rival y batirle con un remate picado (66).



El líder de LaLiga parecía tener el trabajo hecho, pero otro centro desde la izquierda de Cristo Romero que otra vez Soldevila cabeceó a la red (74), aunque el brasileño Raphinha, que apenas llevaba unos minutos en el terreno de juego, rescató al Barça, rematando en el segundo palo un centro raso de Jordi Alba (76).



Incomprensiblemente, el Barcelona no supo bajar el ritmo y ambos equipos se libraron a una pelea sin cuartel, de la que salió airoso el Intercity, con el tercer gol de Soldevila que llevó la eliminatoria a la prórroga (86).



En el tiempo extra, los locales notaron el bajón físico y lo aprovechó el Barça para anotar el cuarto, un balón que Raphinha metió al corazón del área y Ansu Fati lo envió a la red (103).



Y a los jugadores locales ya no les quedaban más fuerzas para ir a buscar los penales.



- Atlético, Real Sociedad y Sevilla cumplen -

Antes, el Atlético de Madrid cumplió en su visita al Oviedo, de segunda división, y venció 2-0 en el estadio Carlos Tartiere, con goles de Marcos Llorente (24) y del joven de 19 años Pablo Barrios (83) a pase del campeón mundial argentino Ángel Correa.



Real Sociedad y Sevilla habían sellado su clasificación a octavos en el primer turno del miércoles, venciendo en sus respectivas visitas a equipos de la 1ª RFEF, la tercera categoría del fútbol español, superando a la UD Logroñés (1-0) y al Linares (5-0).



Un gol de Robert Navarro en el minuto 33 fue suficiente para que la Real Sociedad, actual tercera clasificada en LaLiga, sellara su billete a los octavos.



Mucho más tranquila fue la visita del Sevilla a Linares, con un inapelable 5-0, en el que brilló especialmente el marroquí Youssef En Nesyri con un triplete. Un tanto del argentino Erik Lamela y otro en contra del también argentino Luciano Squadrone completaron la cosecha del equipo de Jorge Sampaoli, que fue expulsado antes del minuto 20 por protestar al árbitro.



El Mallorca, por su parte, necesitó la prórroga para salir victorioso de Pontevedra (2-0), en otro duelo ante un equipo de la 1ª RFEF. Tras empatar 0-0 en los noventa minutos reglamentarios, los baleares decidieron con tantos de Abdón Prats (97) y del kosovar Vedat Muriqi (104).



El Valladolid perdió 1-0 ante el Alavés y se convirtió en uno de los cuatro 'primeras' eliminados por equipos de inferior categoría, junto a Rayo Vallecano, Getafe y Elche, además del Celta, que perdió ante el Espanyol en el único duelo entre clubes de la máxima categoría.



El martes, el Real Madrid ya sufrió para imponerse por 1-0 en el terreno del Cacereño (2ª RFEF), con un tanto del brasileño Rodrygo.



El jueves terminarán los dieciseisavos de final con otros tres cruces, entre ellos el del Betis, vigente campeón, ante el Islas Pitiusas de Ibiza (2ª RFEF).