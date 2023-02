El Barcelona no falla ante el Sevilla y se distancia del Real Madrid en la Liga de España

El Barcelona (1º) amplió a ocho puntos su ventaja con el Real Madrid (2º) al batir 3-0 en su cancha al Sevilla (14º), aprovechando la derrota 1-0 del equipo blanco en Mallorca (10º), este domingo en la 20ª jornada de la Liga.



Casi una hora tardó el Barcelona en desequilibrar el duelo. Primero Jordi Alba (58) entró en el área y acertó a marcar tras una asistencia del marfileño Franck Kessie.

- La hora de Raphinha -

Con el partido a favor, llegó el momento del brasileño Raphinha, lejos de su mejor versión hasta ahora en su primera temporada como azulgrana y que tiene una buena oportunidad de dar un paso hacia adelante con la lesión de Ousmane Dembele.



En el 2-0 maniobró desde la derecha y supo leer la entrada al segundo palo de Gavi, que solo tuvo que empujar el balón a placer (70).



Coronó su notable velada con un tanto irrumpiendo por el medio para aprovechar un pase al corazón del área de Jordi Alba (79). Cuatro minutos después se llevó la ovación del Camp Nou cuando Xavi lo cambió por Ferran Torres.



"Llevamos muchos partidos invictos. Es difícil ganar, jugar bien. Estoy satisfecho porque los jugadores han hecho un trabajo inmenso", se felicitó el técnico barcelonista Xavi Hernández a las cámaras de DAZN.



"Tenemos ocho puntos de venta, pero queda un mundo", añadió.



Los azulgranas habían comenzado mal el partido, con la salida por lesión de su capitán Sergio Busquets, tocado en el tobillo izquierdo tras un duelo con el marroquí Youssef En-Nesyri (8).



Fue el cuarto triunfo consecutivo del Barcelona, esta vez sin sufrir, lo que le da confianza para su eliminatoria de Liga Europa contra el Manchester United.



El Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, vuelve a levantar dudas tras la mejoría de los dos últimos partidos. Necesita triunfos para alejarse del descenso.



Antes, el Real Madrid, privado de varios jugadores lesionados, entre ellos el francés Karim Benzema (rodilla derecha) y el portero Thibaut Courtois (sintió molestias en los aductores en el calentamiento del partido), perdió con un gol en el minuto 13 de Nacho Fernández en propia meta, al desviar un centro con la cabeza.



El Real Madrid pudo empatar en el minuto 59, cuando Marco Asensio falló un penal ante el equipo de su tierra y en el que formó.

- Participación en el Mundialito -

Esta derrota llega en mal momento para el equipo madrileño, ya que los hombres de Carlo Ancelotti, ya distanciados en la LaLiga, juegan dentro de tres días contra Al-Ahly egipcio en el Mundial de clubes, a tres semanas del duelo de octavos de Liga de Campeones contra Liverpool.



"Es un derrota que duele mucho. El partido que hemos jugado en general no ha sido malo, nos ha afectado mucho el gol concedido, y el penalti", afirmó el técnico del Real Madrid, Ancelotti.



"El partido no ha sido malo, pero ha sido atípico, con muchas interrupciones, no hemos tenido la cabeza fría en la primera parte, aunque mucho más en segunda. Esto afecta a la Liga, pero ahora tenemos que pensar en el Mundial, llegamos con mucha ilusión, con dificultades, pero lo manejaremos de la mejor manera", añadió el italiano.



El tercer clasificado de la Liga, la Real Sociedad, también se vio frenado, en su caso al caer 1-0 en su estadio ante el Valladolid (13º).