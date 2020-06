Juan Carlos Pamo

El Barcelona no falla ante el colista y se mantiene al tope de la Liga de España

El Barcelona se aseguró seguir una jornada más líder de LaLiga, tras ganar 2-0 al colista Leganés este martes en la 29ª fecha del campeonato español.



El joven Anssumane Fati abrió el marcador (42), antes de que Leo Messi hiciera de penal el 2-0 (69), que aleja provisionalmente al Barsa a cinco puntos del segundo, el Real Madrid, que cerrará la jornada el jueves contra el Valencia.



El Barsa saltó al césped del Camp Nou con algunos cambios respecto al equipo que goleó el sábado 4-0 al Mallorca, después que su técnico Quique Setién advirtiera que recurriría a las rotaciones ante el exigente fin de temporada con partidos cada tres días.



El Barsa se hizo pronto con las riendas del partido, tras dos buenas ocasiones del rival en el primer cuarto de hora.



Miguel Ángel Guerrero remató tras un serie de rebotes en el área, pero su tiro lo sacó Clément Lenglet bajo los palos (11) antes de repetir con otro disparo cruzado que se fue lamiendo el palo (13).



Tras estos dos sustos, los locales se hicieron con el balón, tocando de un lado a otro buscando el hueco en la maraña defensiva del 'Lega'.



Con el 'Lega' metido en su área, Ansu Fati encontró un balón en el límite del área para marcar con un disparo ajustado al palo (42).



Por delante en el marcador, el Barcelona empezó a administrar el juego, mientras Setién decidió volver a dar minutos a Luis Suárez, que entró por Ansu Fati (54).



El Leganés trató de jugar largo y estirarse para acortar distancias, pero el control siguió siendo del Barsa, que vio como un tanto de Antoine Griezmann no subía al marcador por fuera de juego tras revisión por el videoarbitraje (64).



Sólo cinco minutos después Messi fue derribado en el área, en una acción sancionado con penal, que el capitán azulgrana no falló (69).



El astro argentino suma 21 goles en LaLiga, liderando la tabla de goleadores con siete goles de ventaja sobre Karim Benzema, segundo mejor artillero del campeonato español.



El segundo tanto fue la sentencia de un partido, que el Barça se limitó a controlar hasta el final, ante un 'Lega' cuyo entrenador, el mexicano Javier Aguirre, fue expulsado en el descuento (90+5).



La derrota deja al Leganés hundido en el fondo de la tabla clasificatoria, donde también sigue el Mallorca tras perder este martes 1-0 con el Villarreal.



El colombiano Carlos Bacca remató en boca de gol un pase de Samuel Chukwueze (16) para dar la victoria al 'Submarino Amarillo', que se pone a tres puntos de los puestos de 'Champions'.



El Villarreal se relajó tras el tanto, para permitir al Mallorca llegar más al área rival y hacer sufrir al 'Submarino Amarillo' en los últimos diez minutos del encuentro.



En el banquillo del Mallorca, el argentino-mexicano Luka Romero, de 15 años, vio los esfuerzos sin premio de su equipo, sin llegar a salir al campo, lo que le habría convertido en el jugador más joven en debutar en LaLiga.



La derrota mantiene al Mallorca en la antepenúltima posición de la tabla, marcando los puestos de descenso a segunda división, donde se encuentra el Espanyol, que empató 0-0 con el Getafe.



El partido, de poco ritmo, se vio marcado por la expulsión del espanyolista Bernardo Espinosa (17) por golpear con la mano a Damián en una acción interpretada como agresión del defensa colombiano por el árbitro.



Pese a tener uno más, el Getafe se limitó a controlar el encuentro sin empujar demasiado al Espanyol, que replegó para buscar sus oportunidades al contraataque.



Con el paso de los minutos, el partido se fue abriendo, pero el marcador no se movería.