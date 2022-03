El Barcelona goleó a Osasuna y mantiene tercera plaza en La Liga 

El FC Barcelona goleó por 4-0 a Osasuna (11º), este domingo en la jornada número 28 de La Liga, y recuperó la tercera plaza que había perdido de forma provisional el sábado, tras la victoria del Atletico Madrid, de nuevo cuarto, sobre el Cádiz (18º), por 2-1.



El equipo catalán, empatado a puntos con el Atlético, se coloca a doce del líder Real Madrid, que juega el lunes en Mallorca (16º), y a cinco del Sevilla, segundo, que empató este domingo (1-1) en campo del Rayo Vallecano (13º).



Tres días después de haber sido empatado (0-0) en casa por el Galatasaray turco, en el partido de ida de octavos de final de la Europa League, el Barça reencontró el rumbo.



"Hemos mejorado en intensidad, en la circulación, y con más ilusión, que antes no teníamos. En el fútbol no hay nada fácil, pero los jugadores han entrado con ritmo", explicó el técnico barcelonista, Xavi Hernández.



- Doblete de Ferran Torres -

Ferran Torres, que logró un doblete, anotó primero de penal, tras una jugada de Gavi (14), y amplió su cuenta personal con el segundo tras un pase del francés Ousmane Dembélé (21).



Dembelé ofrecería una segunda asistencia al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (27), antes de que Riqui Puig cerrara la cuenta (76) para el Barcelona.



Una victoria sellada en media hora y un resultado que da confianza, cuatro días antes del decisivo partido de vuelta de octavos de final de la Europa League contra Galatasaray, el jueves en Estambul, y una semana antes del Clásico del 20 de marzo en el Santiago Bernabéu.



Esta victoria fácil prolonga una bonita serie de los catalanes, invictos desde el 20 de enero, y que han ganado seis de sus siete últimos partidos de Liga.



"Las sensaciones son muy buenas. Si ponemos esta intensidad, somos capaces de competir contra cualquier equipo. Tenemos que demostrar que contra muy grandes equipos también podemos tener esta intensidad. Es el camino", dijo el técnico catalán.



Xavi Hernández pudo dar confianza en este partido a jugadores que la habían perdido un poco en las últimas semanas, como Riqui Puig, que entró en el minuto 73 en lugar de Pedri y que marcó su primer gol desde hace un año con su equipo.



Ferran Torres, que ha tenido siempre la confianza del técnico catalán, pese a haber recibido críticas por su falta de gol desde su llegada en enero, hizo callar a sus detractores con un doblete al inicio del partido.



Estuvo cerca incluso de marcar un triplete en el minuto 23, con un disparo que rozó la madera.



"A veces ha estado con desgracia en el gol, pero ha sido increíble, ha generado mucho, y encima dos goles perfectos. Os decía que iba a entrar, ha marcado goles en toda su carrera, no iba a ser diferente en el Barça", dijo Xavi Hernández sobre su goleador.