Edwin Cardona o Luis Díaz: el dilema en Selección Colombia para reemplazar a James Rodríguez

Francisco Henao

Reemplazar a James Rodríguez no es una tarea sencilla para el técnico que debe elegir el sustituto ideal, y mucho menos para el jugador que saldrá a la cancha con la etiqueta de ser el reemplazo del considerado mejor futbolista colombiano de la historia.



Rueda deberá definir esa papeleta para el duelo de este jueves ante Perú en Lima, en la reanudación de la eliminatoria, y tendrá que acertar para que el equipo no pierda identidad y tampoco la condición de pasador desde la mitad del campo.



Dos nombres surgen para escoger uno de ellos como el reemplazo de James: Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors, y Luis Díaz, el guajiro que en el Porto juega de extremo, aunque muchas veces se le ve ‘volanteando’ para entrar más en contacto con el balón.



“Vamos a ver por cuál jugador nos decantamos; con Edwin Cardona evaluaremos las características del partido y será importante para tener una alternativa”, declaró el técnico Reinaldo Rueda, sin dar pistas certeras de que sea el jugador de Boca el ideal para jugar por James.



Con Cardona Colombia gana en posesión del balón, precisión en los pases y mucho manejo; pero pierde marca, porque en el volante antioqueño no es habitual el sacrificio para bajar a ayudar cuando no se tiene la pelota.



Con Luis Díaz hay rapidez y toque de primera, pero también desequilibrio y colaboración en marca en momentos en que el rival tenga posesión del balón.



Pero la misma rapidez propia del extremo guajiro lo podría llevar a ser impreciso en los pases.



Otra posibilidad que puede manejar el técnico Reinaldo Rueda es la de Yairo Moreno, habitual convocado por Carlos Queiroz, y quien también tiene facilidades para jugar de volante por izquierda o de extremo, dependiendo de las características del encuentro.



Este jueves sobre el mediodía se sabrá por quién se inclinó el seleccionador nacional. Una tarea difícil, ya que se trata de reemplazar al jugador más influyente de la Selección Colombia en los últimos 10 años.



Pero quién sea el escogido, sabrá que tendrá que darlo todo para que, para bien de Colombia, nadie añore a James.