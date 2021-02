Editson Córdoba, el colombiano que ascendió con Atlas a la C de Argentina

Juan Carlos Pamo

Editson Córdoba Mena, nacido en Juradó, Chocó, hace 27 años, fue el único extranjero que ascendió con Atlas a la ‘C’ en el fútbol argentino.



Córdoba, que jugó en las categorías inferiores de Santa Fe y Chicó, llegó al equipo a mediados de 2020 para afrontar el final del campeonato.



“Hace tiempo tenía ganas de llegar a Atlas, porque por televisión había visto la lucha del equipo por el ascenso. La primera opción se dio en 2016, cuando el técnico era el ‘Rata’ Rodríguez, pero se dilataron las cosas”, le contó Editson a El País.



A Argentina arribó en enero de 2018, su primer equipo fue Yupanqui, también de la D, y después se desempeñó en Victoriano Arenas, de la C.



Cuando su contrato expiró, su deseo de jugar en Atlas se concretó. ¿Lo mejor? Le dio la oportunidad de dedicarse de lleno al fútbol, por lo que ya no tenía que alternarse con el oficio de auxiliar de cocina en un restaurante de Avellaneda, donde vive en una habitación.



“Aprendí mucho del cocinero, no quería que me fuera, pero tocó”, dijo entre risas.



A Editson le tocó sufrir desde la tribuna la gran final, pero espera, ya sin restricciones de edad, ser importante en el paso del equipo por la C, una categoría que ya conoce.



“La C es una categoría muy similar, donde se juega más y se lucha menos, y si te equivocás, te cobran”, sentenció.



También reconoce que las canchas son un poco mejores, pero asegura que no tiene problemas “en jugar sobre piedras”.



A Retamar lo describe como una persona de apariencia ruda, “pero es un muy buen tipo, que cree en vos y te dice o que podés hacer”.



Sobre la serie, piensa que es cuestión de costumbre. “Al principio querés salir siempre, pero con el tiempo ya se te hace costumbre”.



Ahora, Editson añora cruzarse con Boca Juniors, su equipo en Argentina, pues en Colombia su amor es verde.



“Hasta el perro de mi casa es hincha del América de Cali, pero yo soy hincha de Nacional y no se por qué”.



Córdoba Mena espera celebrar muchos más goles en el Ricardo Puga, casa de su equipo.