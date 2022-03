Ecuador y Argentina empataron en la última fecha de la clasificatoria suramericana

Sin pizca de Lionel Messi, Argentina igualó de visitante 1-1 (1-0) con Ecuador este martes en Guayaquil, por la última fecha del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, al que las dos selecciones sellaron pasaporte con anticipación.



Con el empate, la tricolor descendió al cuarto lugar con 26 puntos, apareciendo detrás del líder Brasil (45), Argentina (39) y Uruguay (28).



El delantero Julián Álvarez puso a ganar por 1-0 al dos veces campeón de la Copa del Mundo (en 1978 y 1986) al anidar al minuto 24, cuando la escuadra tricolor se descontroló para despejar el riesgo y apareció el capitán Messi para dar asistencia.



El empate brotó a los 90+3 del botín derecho de Enner Valencia, haciéndose justicia para el combinado ecuatoriano al dictarse un penal por una mano de Nicolás Tagliafico, que fue determinada mediante el VAR.



El artillero del Fenerbahce de Turquía) encajó pero en dos tiempos. El disparo rebotó en el cuidapalos Gerónimo Rulli, por lo que el jugador remató ante la demora en reaccionar de los argentinos.



El 'Araña' Álvarez, de River Plate, se inscribió en la lista de goleadores del elenco de Lionel Scaloni en la carrera hacia el torneo catarí, liderada por Messi y Lautaro Martínez, ambos con 7.



El tanto emergió cuando Argentina estaba encajonado y Messi pasaba desapercibido ante el arrojo en campo rival de Ecuador, que desde hace 13 años no triunfa de local frente a la albiceleste por un clasificatorio mundialista.



Con el estadio Monumental abarrotado por unas 59.000 personas, por primera vez tras las restricciones por la pandemia de covid-19, la tricolor arrancó con todo el empuje posible para embestir sin miedo.

- Sin desfallecer -

El dueño de casa encontró vía libre por la banda izquierda durante el primer tiempo, en el que Romario Ibarra, volante ofensivo del mexicano Pachuca, estuvo punzante por ese costado al llegar con perseverancia hasta la última línea y producir serio peligro.



Ecuador no se descorazonó con el 1-0 en contra y apretó el acelerador para tratar no solo de empatar sino de remontar el resultado, con lo que habría puesto fin a la campaña argentina de 30 partidos invictos desde 2019, incluidos los de la Copa América de Brasil-2021 que conquistó para obtener un título luego de 28 años de sequía.



Con la victoria en Guayaquil, adonde la tricolor se trasladó por segunda ocasión desde Quito en las eliminatorias para Catar-2022, Scaloni igualó el récord de 31 cotejos imbatidos que el extimonel Alfio Basile consiguiera entre 1991 y 1993.



Precedido por la fama, Messi estuvo casi oculto en el compromiso dirigido por el árbitro brasileño Raphael Claus.



La 'Pulga', que no ha corrido con suerte en el París Saint-Germain, ha dejado entrever la posibilidad de dejar de enfundarse la albiceleste.



"Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegue bien o mal. Esperemos que sea de la mejor manera", dijo hace poco.



Aunque hizo tablas cuando se esforzó para vencer, Ecuador -que asistirá a su cuarto Mundial tras actuar en las ediciones de 2002, 2006 y 2014- se despidió del clasificatorio haciendo méritos.



Puso en sustos a Argentina con acometidas también de Moisés Caicedo y Ángel Mena, que causaron fatiga en el arquero Rulli.



La tricolor, que desde la tercera fecha supo mantenerse firme en zona de clasificación directa, a espaldas de Brasil y Argentina, amenazó con ponerse en ventaja a los cinco minutos.



Un tiro libre de Pervis Estupiñán casi deriva en un autogol. Fue cabeceado por Robert Arboleda y el argentino Lucas Martínez con apuro mandó el esférico por encima del horizontal en una comprometida acción.