Daniel Molina Durango

Ecuador inhabilitó estadio en Guayaquil para el juego Barcelona Vs. Flamengo por Covid-19

Ecuador decidió este martes inhabilitar el estadio de Guayaquil, donde está previsto que se dispute más tarde el juego entre Barcelona y Flamengo por la Copa Libertadores, después de que siete jugadores del club brasileño dieran positivo en la prueba covid-19.



"Se inhabilita temporalmente el estadio Monumental (...) para encuentros deportivos de cualquier índole, ya sea con público o sin este, hasta segunda orden", anunció a la prensa el director de Salud del municipio guayaquileño, Carlos Salvador.



Sin embargo, la resolución firmada por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el director de Gestión de Riesgos del municipio, Allan Hacay, no precisa si el cotejo del martes, quedó suspendido, medida que corresponde adoptar a la Conmebol.



Una fuente del Barcelona señaló a la prensa que "está todo normal" tras una reciente reunión técnica entre representantes de ambos equipos, descartando por el momento que el cotejo a ser jugado en la cancha del club 'torero' haya sido suspendido.



Entretanto, Marcos Braz, vicepresidente de fútbol del Flamengo, manifestó que "las autoridades locales dijeron que el estadio ya no está en condiciones de recibir el partido de fútbol y ahora estamos a la espera del comunicado oficial de la Conmebol".