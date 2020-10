¡Duván pide pista! ¿Qué le aportaría Vergara a la Selección Colombia si es convocado?

Juan Carlos Pamo

Un balón en los pies de Duván Vergara es una invitación a lo más bello del fútbol, es decir, lo inesperado.



Un túnel al rival, un desborde, un globito. O también, un latigazo desde veinte metros para marcar un golazo como el del domingo pasado frente a Nacional en Medellín.



En el repertorio del extremo del América, pocas veces hay lugar para la repetición, porque de sus botas siempre sale ese truco que solo se le ocurre a él segundos antes de ejecutarlo.



Su gran nivel, no solo visto desde su ingenio, sino también a partir de los fríos números —es la figura absoluta del equipo rojo con siete anotaciones este año— ha conseguido que gente del entorno del fútbol pida una oportunidad para él en la Selección Colombia, que en menos de un mes disputará las fechas 3 y 4 de la eliminatoria hacia el Mundial 2022.



Vergara, de 24 años y solo una experiencia internacional en su carrera —estuvo un año en Rosario Central de Argentina— sueña con que llegue ese llamado por parte del técnico Carlos Queiroz. En caso que esto se cumpla, ¿cuál podría ser su aporte en el equipo tricolor?

“Juega bien por los dos flancos”

Si hay un entrenador que conoce el talento de Vergara, ese es el brasileño Alexandre Guimaraes, quien le sacó todo su potencial en el segundo semestre del año pasado, volviéndolo un jugador clave para que América ganara su estrella catorce.



Guimaraes sostuvo que el hecho de ser desequilibrante, tanto por izquierda como por derecha, podría significar un plus para la Selección si recibe su oportunidad con Colombia.



“Vergara es un futbolista con desborde y que sabe jugar por los dos flancos de la cancha de manera natural, algo que no veo en otros jugadores de la Selección”, apuntó.



Para el experimentado estratega, otro de los puntos a favor de Duván es que tiene gol. “He demostrado que llega bien al área para anotar”.



El periodista de Win Sports Juan Felipe Cadavid también apoya una posible convocatoria de Duván a la Selección, argumentando que cumple la función de extremo al 100 %.



“Queiroz ha tratado de ubicar a otros jugadores por las bandas, pero ellos no cumplen en su totalidad ese rol. Duván sí podría porque es un jugador que sabe abrir la cancha y que también se le apunta a cumplir tareas defensivas”, analizó.



Sin embargo, Cadavid sostiene que no cree que Duván sea titular en los próximos partidos si lo convocan.



“Vergara ha hecho méritos para estar en la Selección, pero para jugar pienso que le tocaría hacer fila. Queiroz lo iría trabajando poco a poco”.



Carlos Antonio Vélez, comentarista de RCN, considera que el futbolista rojo es una gran posibilidad para el juego por bandas, algo que, según él, le hizo falta a Colombia en sus juegos más recientes.



“En los partidos de eliminatorias nos hizo falta el juego por las bandas. Necesitamos a alguien que ensanche el campo para que en el área rival no se nos arme un atolladero. Para jugar por izquierda, yo preferiría a Vergara que al mismo Luis Fernando Muriel”, dijo en su programa ‘Palabras Mayores’.



Por otro lado, Steven Arce, periodista de Caracol Radio, afirma que Duván “es muy bueno en el uno contra uno y defiende bien la pelota”.

La casa apoya

Desde las entrañas rojas también se apoya el llamado de Vergara a la Tricolor. Por lo menos así lo expresaron el técnico de América, Juan Cruz Real, y el delantero Santiago Moreno.



“Duván viene teniendo una serie de buenos partidos y espero que en algún momento tenga una oportunidad”, afirmó Cruz Real.



“Más allá de que sea mi compañero, siento que es un gran jugador y merece que lo llamen”, dijo Moreno.



Con todo ese respaldo, Duván espera estar en la próxima convocatoria, para así ir alistando nuevos trucos.