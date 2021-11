¡Dura bienvenida! En el robo a Fabián Sambueza estaba su hermano Rubens, que llegaba de México

Nuevos detalles siguen apareciendo del robo del que fue objetivo el volante argentino del Junior, Fabián Sambueza, el pasado miércoles 24 de noviembre en Barranquilla.



Se conoció que en el vehículo de Fabián estaba su hermano Rubens, que es figura en el fútbol mexicano y que ese día precisamente estaba llegando a Barranquilla con su familia para visitar al jugador del Junior.



Los hechos sucedieron en la carrera 56 con calle 79, en el barrio Altos del Prado, cuando llegaban al apartamento de Fabián. Dos sujetos en moto los neutralizaron y, según reportes de la Policía, los despojaron de dos relojes, uno de ellos Rolex y un anillo.



"Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, dijo Sambueza en Blu Radio.



Agregó que "Iban por el Rólex. Me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien”, señaló el jugador.



La Policía al parecer ya tiene pistas de los responsables del robo a los hermanos Sambueza.