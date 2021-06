DT de Brasil se rehúsa a opinar de la Copa América en medio de rumores de oposición de los jugadores

Juan Carlos Pamo

El seleccionador de fútbol de Brasil, Tite, se rehusó este jueves a opinar sobre la sorpresiva realización de la Copa América 2021 en su país, duramente golpeado por la pandemia, en medio de rumores de prensa que aseguran que los jugadores brasileños que actúan en Europa pidieron no disputar el torneo.



"Después de esos dos juegos (del premundial sudamericano ante Ecuador este viernes y contra Paraguay el martes) expresaré mi opinión" sobre la Copa América, dijo el entrenador de la 'Seleçao' en una rueda de prensa virtual en Porto Alegre, donde enfrentarán a los ecuatorianos.



Tite aseguró que "lealmente" le hizo saber al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, su parecer sobre la designación de Brasil como anfitrión del torneo americano, a dos semanas del inicio, tras las cancelaciones de Argentina y Colombia como sedes.



"Fue una conversación muy clara, directa. A partir de entonces, la posición de los atletas también quedó clara", agregó.



El capitán Casemiro debía comparecer junto al entrenador en la rueda de prensa de este jueves, que se atrasó dos horas porque la selección, según un mensaje de la CBF enviado a periodistas, seguía entrenando en la hora establecida para la comparecencia.



De acuerdo con Radio Gaúcha, de Porto Alegre, la práctica en el estadio Beira-Rio, donde se disputará el cotejo contra Ecuador, tardó más de lo esperado porque los jugadores que actúan en Europa pidieron una reunión con la comisión técnica en la que, supuestamente, manifestaron su deseo de no disputar la Copa América.



"Ellos tienen una opinión, se la expresaron al presidente y van a expresarla al público en el momento oportuno. Inclusive, eso está relacionado con la ausencia de nuestro capitán, Casemiro, en esta entrevista", explicó Tite, quien no negó ni confirmó la versión periodística tras ser preguntado directamente sobre ella.



Los jugadores brasileños no hablan con los periodistas desde el viernes pasado, tres días antes de la oficialización de Brasil como sede de la copa, pese a que había ruedas de prensa programadas para el lunes, martes y jueves.



"Inicialmente fue un pedido mío. Hoy ellos pidieron no estar aquí. En el momento oportuno, ellos se van a manifestar", señaló.

- El "desafío" de Ecuador -

Tite, de 60 años, aseguró que pidió a los jugadores que se enfoquen en el juego contra Ecuador, la revelación del clasificatorio sudamericano, en el que marcha tercero con nueve puntos en cuatro salida.



La 'verdeamarela' tendría ocho cambios respecto al once que venció a Uruguay 2-0 en Montevideo en noviembre, en su última presentación, por lesiones (Thiago Silva, Everton Ribeiro), decisiones técnicas (Ederson, Renan Lodi, Arthur, Roberto Firmino y Gabriel Jesus) o sanciones (Douglas Luiz).



La polémica alrededor de la Copa América "tiene un efecto negativo en el campo, pero tenemos que superarlo y jugar bien", agregó. "Nuestra prioridad ahora es jugar bien y ganar el juego contra Ecuador. Entendemos que después de la fecha FIFA las situaciones van a quedar claras".



Líder del ataque de Brasil, Neymar sería inicialista contra la tricolor, una semana después de que trascendiera que el origen de su divorcio con Nike fue la denuncia de una empleada de la firma de una presunta agresión sexual cometida por el astro del PSG, que lo niega.



"Neymar vino física y técnicamente muy bien, pese a arrastrar una secuencia de juegos importante", apuntó Tite.



La 'Canarinha' es líder solitaria de las eliminatorias sudamericanas con puntaje perfecto.



El sorpresivo anuncio, el lunes, de que Brasil albergará la Copa América (13 de junio-10 de julio) ha provocado fuertes críticas de jugadores y entrenadores sudamericanos por la situación sanitaria del gigante latinoamericano, el segundo país con más muertes por la pandemia (casi 470.000).