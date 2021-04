Dortmund, barrera del City de Guardiola para por fin pasar de cuartos de Champions League

Juan Carlos Pamo

Pep Guardiola sabe que no tiene margen de error ante el Borussia Dortmund, al que el Manchester City se enfrenta el martes (2:00 p.m.) en la ida de cuartos de la Champions, una ronda que siempre se la ha resistido desde que entrena al club inglés.



"No pienso en las semifinales. Pienso en hacer un buen primer partido y después un buen segundo partido (de cuartos). Es todo lo que me preocupa", aseguró el técnico tras su cuarta clasificación consecutiva a los cuartos de la competición.



Pasando por encima de otro equipo alemán, el Borussia Mönchengladbach (2-0, 2-0), el City aparece en cuartos dispuesto a por fin dar el paso definitivo y llevar la primera 'Orejona' a sus vitrinas.



Juega contra un Borussia Dortmund cuya clasificación para la próxima Liga de Campeones está lejos, tras caer 2-1 en casa ante el Eintracht Fráncfort este fin de semana.



Pero el City deberá tener cuidado. El año pasado también era favorito contra el Lyon, que le derrotó por 3-1 a partido único en Lisboa. O como contra el Tottenham en 2019, cuando cayó en el último instante (0-1, 4-3).



"No soy fan de los que dicen que las experiencias pasadas pueden ayudar", aseguró Guardiola antes de octavos.



Para avanzar a semifinales, el técnico español podrá contar con la defensa que más veces ha dejado su portería a cero (28) y que ha encajado menos goles (26) en los cinco grandes campeonatos europeos.

- Haaland contra la mejor defensa -

En Liga de Campeones, tras haber concedido un gol a los 14 minutos contra el Porto en el primer partido, las redes de Ederson no han vuelto a moverse, durante siete partidos consecutivos, algo que solo consiguieron el Milán en 2005 y el Arsenal en 2006, que incluso llevó la serie a diez duelos.



"La defensa no era tan fuerte como el ataque en los años precedentes, ahora la defensa es casi más fuerte", señaló el antiguo jugador del City, Owen Hargreaves, en BT Sport.



Guardiola puede contar con un efectivo amplio, que multiplica las opciones en todas las parcelas del campo y que le permite suplir con garantías las lesiones de jugadores importantes como Kevin de Bruyne.



"Este año parece la mejor opción para superar los cuartos", señaló Hargreaves, antiguo internacional inglés.



Diez años después de la victoria en Copa de Inglaterra que supuso el primer trofeo mayor en la 'era emiratí' del City, la victoria en la Champions se anuncia como el fin del proceso de convertir al equipo del norte de Inglaterra en una potencia mundial.



Enfrente, un Borussia Dortmund irregular cuyo gran poder es el prodigio noruego Erling Haaland, autor de diez tantos en la presente edición de la Champions, incluidos dos dobletes que provocaron la eliminación del Sevilla en octavos.