Dolorosa derrota: Colombia perdió con Brasil y se descolgó peligrosamente en la tabla

No pudo prolongar la Selección Colombia el buen primer tiempo que hizo y su resistencia terminó en la parte complementaria, en el minuto 72, cuando Lucas Paquetá le dio el triunfo a Brasil 1-0 este jueves en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, por la fecha 13 del clasificatorio al Mundial de Catar 2022.



La derrota deja parcialmente a Colombia en la quinta casilla (de repechaje) con 16 unidades, porque Chile, que venció 0-1 en su visita a Paraguay, lo desplazó del cuarto lugar por gol de diferencia (1 contra -1).



Montó el técnico Reinaldo Rueda una línea de tres en la contención del mediocampo con Wílmar Barrios, Jefferson Lerma y Yairo Moreno, y por delante de ellos ubicó a Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata y Luis Díaz.



Prefirió dejar en el banco a James Rodríguez, quien regresaba a la Selección, pero no en perfectas condiciones físicas, como lo había advertido el propio entrenador.



Los primeros 45 minutos fueron de mucha fricción, con Neymar provocando faltas y hablándole permanentemente al árbitro chileno Roberto Tobar. De hecho, fueron amonestados con amarilla los jugadores colombianos Cuadrado, Barrios y Johan Mojica.



Estos dos últimos se perderán el juego contra Paraguay el martes próximo por acumulación de tarjetas.



Brasil comenzó imponiendo el dominio y presionando la salida de Colombia, que pudo salirse de su zona y pisar los predios contrarios en el minuto 6 con un remate de Barrios que se fue por encima del arco de Alisson.



El equipo colombiano apostaba a levantar balones cruzados cuando se hacía al dominio, buscando un cabezazo de Zapata, que en el minuto 19 se atrevió mejor tirando a puerta un disparo que le salió elevado.



Brasil no encontraba su juego, acusando falta de claridad, hasta que tuvo una buena oportunidad en el minuto 36 con una incursión por derecha de Danilo, quien tiró un centro que rebotó en la pierna derecha de Mojica y fue a dar a un poste el balón, con David Ospina vencido.



Tres minutos después de esa jugada fue Colombia la que sorprendió. Moreno generó una salida, Cuadrado tomó la pelota y se la corrió Díaz, quien, sin dudarlo, sacó un remate con efecto desde fuera del área que pasó muy cerca del ángulo izquierdo de la puerta de Alisson.



Respondió Brasil con un cabezazo de Marquinhos que se desvió por muy poco, cuando ya Tobar se alistaba para decretar el final de la primera parte.



Fue Colombia un equipo ordenado y serio en esos primeros 45 minutos.

No aguantó la arremetida

Para la etapa complementaria, Tite hizo movimientos en Brasil desde el comienzo. Decidió enviar al terreno a Vinicius Junior en reemplazo de Fred.



Pocos minutos después, Rueda respondió a ese cambio. Relevó a Mojica y mandó al campo a Gustavo Cuéllar, quien ocupó la posición de Moreno, para que este jugara desde entonces como lateral izquierdo.



El dominio y la presión de Brasil se incrementaban en busca de abrir el marcador. Un tiro libre de Neymar en el 57 fue enviado al cobro de equina por Ospina, que comenzaba a ver más poblada su área por los jugadores brasileños.



Tuvo que batirse la zaga colombiana, porque el local lo intentaba por todos los sectores, a veces con juego corto de Vinicius y Neymar, y otras con balones al área en busca de un cabezazo. El mediocampo se retrasó y sumó hombres para confundir las llegadas de los brasileños.



Pero no pudo aguantar más Colombia la arremetida del local y líder del clasificatorio. La zaga regaló una salida, el contrario recuperó la pelota muy fácil, Neymar tomó el esférico y se lo tocó a Paquetá, quien remató inclusive de manera defectuosa y, pese a ello, Ospina no pudo controlar el balón. De hecho, tuvo algo de responsabilidad y Brasil anotó gol (72’).



En el 78’, Rueda mandó a James Rodríguez y Luis Fernando Muriel al terreno por Muñoz y Barrios. James volvió a jugar con la Selección un año después. Pero no hubo una reacción que acercara a Colombia al empate.



El martes próximo, el equipo nacional deberá vencer a Paraguay en Barranquilla, si quiere mantener vivas sus ilusiones de ir a Catar.