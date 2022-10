¿Discriminación en Italia?: Duván Zapata no lo dejaron entrar a su banco por su apariencia

El futbolista vallecaucano Duván Zapata sufrió de una situación incómoda en su ciudad en Italia. El delantero caleño quería ingresar a su banco y fue detenido por los agentes de seguridad.



Resulta que el colombiano no se le fue permitido la entrada al parecer por su apariencia. Duván iba en ropa deportiva y con un chaqueta con 'capucha'. En el momento de la entrada fue detenido y le dijeron: “¿Dónde crees que vas? Este no es un lugar para ti, ve a otro lugar”, le dijeron al jugador los agentes de seguridad según compartió el diario La Gazzetta dello.



Sin embargo, sin mucho haber escalado la situación, uno de los agentes del banco habló con los agentes al reconocer al jugado del Atalanta.



“Duvan es uno de nuestros clientes, pero seguridad no podía saberlo. Los empleados simplemente hacían su trabajo, garantizando un servicio de seguridad en un espacio intermedio entre la entrada y la calle”, explicó la entidad financiera y el delantero no hizo comentarios al respecto.



Por último, Duván recientemente regresó de su lesión y volvió a entrenar con el Atalanta. Es posible que el caleño sea convocado para el partido contra la Lazio el próximo domingo a las 11:00 a.m.