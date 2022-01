Diego Alonso asume la dirección técnica de Uruguay con la obligación de llegar a Catar 2022

Con confianza total en sus jugadores, Diego Alonso asumió este martes como entrenador de la selección uruguaya de fútbol convencido de que La Celeste recuperará terreno en el premundial y clasificará a Catar-2022.



Alonso toma la conducción del equipo en medio de una profunda crisis de resultados que precipitó la salida del veterano Oscar Tabárez y dejó a los charrúas fuera de la clasificación a falta de cuatro partidos en el premundial.



"Creo profundamente que Uruguay haciendo las cosas como las tiene que hacer va a estar en el próximo Mundial", dijo Alonso en conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.



"La confianza que le tengo a los futbolistas de la selección" es total, "lo que han hecho y lo que pueden hacer es infinito", destacó el exentrenador del Inter Miami de la MLS.



El Tornado Alonso, apodo que se ganó en su época de delantero internacional, usó gran parte de la extensa conferencia para alabar a los futbolistas uruguayos, pero se negó a nombrar a alguno en particular.



Se espera que el flamante entrenador entregue la primer lista de reservados a fines de esta semana con nombres históricos como el capitán Diego Godín o los delanteros estrellas del equipo Luis Suárez y Edinson Cavani, pero también con algunas novedades.



El arquero Sebastián Sosa, del argentino Independiente, que nunca podría ser una de las grandes sorpresas de la convocatoria, según medios locales.



Con las potencias Brasil y Argentina ya clasificadas y con Ecuador tercero a un paso de cortar boleto a Catar, Uruguay que marcha séptimo peleará por el cuarto cupo -último de clasificación directa- con Colombia y Perú (ambos con 17 puntos) y Chile, con 16 puntos al igual que La Celeste.



El quinto clasificado deberá disputar un repechaje con un seleccionado de otro continente.



"Dominar" a los rivales

El desembarco de Alonso, de 46 años, se confirmó a fines de 2021 y su llegada se vio retrasada debido al covid-19. El DT dio positivo al virus cuando estaba de gira por Europa para hablar con los referentes del plantel uruguayo.



Alonso comenzó su carrera como entrenador en el local Bella Vista y el popular Peñarol antes de saltar a México donde dirigió a a Pachuca y Monterrey. En Paraguay lideró a Guaraní y Olimpia, antes de recalar en Inter Miami, equipo que tiene a David Beckham entre sus dueños.



Como entrenador "me gusta dominar los partidos a través de la fase defensiva con la presión y también en la fase de juego con lo que pueda crear", advirtió el DT.



"Vamos a tener variantes y las posibilidades" de construir un equipo que pueda dominar los partidos.



Y el primer gran reto de Alonso y los charrúas será la visita al aguerrido Paraguay, a fines de enero en Asunción. Proseguirá en febrero en Montevideo ante Venezuela y en marzo ante Perú de local y de visitante ante Chile.



Charla con Tabárez

Alonso confirmó que habló con el Maestro Oscar Tabárez, quien fue removido de su cargo luego de devolver a Uruguay a la élite del fútbol mundial con un cuarto puesto en Sudafrica-2010 y la Copa América 2011.



"He tenido contacto con el Maestro", confirmó Alonso. "He recibido la respuesta que esperaba, estando a la altura de siempre, (pero) preferiría mantener la comunicación que tuvimos en privado", aseveró.



Con la era Tabárez en el pasado, Alonso advierte: "Cada entrenador tiene su librito y le daremos (a la selección uruguaya) nuestra impronta y trataremos de transmitir lo que nosotros sentimos del fútbol".



Alonso tendrá entre sus colaboradores al preparador físico del Atlético Madrid, el profesor Oscar Ortega, quien tiene la aprobación del equipo de Diego Simeone para acompañar a los charrúas durante los entrenamientos previos a cada partido del premundial.