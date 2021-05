Derrota del Manchester United ante Leicester le da el título de la Premier al Manchester City

Francisco Henao

El Manchester City se proclamó campeón de la Premier League por tercera vez en cuatro años después de la derrota por 2-1 del Manchester United contra el Leicester este martes.



El equipo de Pep Guardiola aventaja en 10 puntos al United (2º) , cuando solo restan tres partidos para el final de la temporada, por lo que el City podrá centrarse ahora en la final de la Liga de Campeones, el 29 de mayo en Estambul frente al Chelsea.



El séptimo título liguero para el Manchester City fue posible tras la derrota del United en casa frente al Leicester, que de esta manera recupera su puesto en el podio y da un gran paso hacia la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



Con un panorama de cuatro partidos en una semana -el United vuelve a jugar el jueves contra el Liverpool-, el técnico mancuniano Ole Gunnar Solskjaer sacó un equipo de suplentes y los 'Foxes' no dejaron escapar la oportunidad de llevarse los tres puntos de Old Trafford.



El joven Luke Thomas adelantó a los visitantes al poco de iniciarse el encuentro (10) , pero Mason Greenwood empató poco después (15) .



Ya en la segunda parte, el central turco Çaglar Söyüncü marcó de cabeza el definitivo 2-1 (66) del triunfo del Leicester y del título para el City.



El equipo de Guardiola no se proclamará campeón en el terreno de juego, pero para la historia quedará su dominio en el exigente campeonato inglés después de un inicio de temporada dubitativo.



Tras los títulos en 2018 y 2019, el Liverpool destronó al City la pasada temporada (9º en la tabla tras 13 jornadas disputadas) , pero los 'Citizens' vuelven a demostrar ser el mejor club inglés de los últimos años.



Un dominio que será incuestionable si conquista el 29 de mayo la Liga de Campeones, el que sería el primer título internacional del club.