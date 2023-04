Deportes Tolima arranca con buen pie la fase de grupos de la Copa Suramericana

El colombiano Deportes Tolima venció 2-0 este jueves en su visita a Academia Puerto Cabello de Venezuela, en la primera jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana 2023.



Diego Herazo abrió el marcador en el descuento de la primera mitad (45+5) al aprovechar un rebote del portero Luis Romero tras un cabezazo de Facundo Boné. Yeison Guzmán selló el marcador de penal, a los 56.



Con el resultado, los pijaos comparten la punta de la llave con Sao Paulo, que se impuso igualmente por 2-0 a Tigre en Argentina.



Los porteños, que pierden un invicto de nueve partido en lo que iba de año, visitan el 18 de abril, en la segunda fecha, al Sao Paulo, mientras que el conjunto colombiano recibe a Tigre dos días después.

- Rompe invicto -

Fue una cachetada de realidad para los locales, que debutaban en torneos internacionales. La primera derrota, el primer gol en juego para el once dirigido por Noel Sanvicente, que no jugó en su estadio, conocido como "La Bombonerita" en la costera Puerto Cabello (Carabobo, centro-norte), por temas de capacidad, sino en el Polideportivo Misael Delgado de la vecina Valencia, con un césped bastante regular.



Los locales arrancaron con un juego desordenado, dando pelotazos sin rumbo, mientras que Tolima sacó colmillos desde el inicio: no había transcurrido 10 minutos del partido y ya sumaban tres opciones de gol.



La más clara de Herazo en una jugada de contraataque que estaba cantada. El delantero venía a tanta velocidad que no pudo rematar, solo en el área, un centro de Estefano Arango. Como un tren siguió de largo, mientras que el portero Romero fue arrollado por su compañero Gideo Iliya, que lo impactó con un botín en el rostro.



El partido quedó detenido por varios minutos, suficientes para desinflar a los visitantes, que fueron cediendo el control del balón y permitió a los de casa tener algunos destellos de peligro.

- ¿Hospital? -

El primer tiempo tuvo parte de fútbol, parte de hospital, restándole agilidad al choque.



Romero fue el primero aunque no abandonó el campo pese a que mostró molestias más adelante, le siguió el capitán Carlos 'Kaki' Rivero, tras choque con Cristian Trujillo en la disputa de un balón. El ojo le quedó hinchado como el de un boxeador.



Salió el propio Trujillo, y luego Herazo, tras la jugada que llevó al penal en la segunda mitad.



En el área, en un salto para cabecear el balón al arco, impactó a Romero y cayó duro sobre el área de la lumbar. Pidió salir.



Es un escenario complicado para Tolima, que marcha octavo en el Torneo Apertura local y llegó a Venezuela con una lista de 10 lesionados.



Hacia la mitad del segundo tiempo, llegó la lluvia. Y Tolima siguió presionando con Guzmán y Arango por un tercer gol que les diera comodidad en la tabla. Academia, ya en el descuento, intentó remontar y tuvo par de ocasiones, pero nada: la bofetada dolió.