Definidos los rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2023

Anoche se conocieron los rivales de los equipos colombianos que participarán esta temporada en la Copa Libertadores, luego del sorteo realizado en la sede la Conmebol, en Luque, Paraguay.



Atlético Nacional quedó instalados en el grupo H con Olimpia de Paraguay, Melgar de Perú y Patronato de Argentina.



Independente Medellín, por su parte, se ubicó en el Grupo B con Nacional de Uruguay, Internacional de Brasil y Metropolitano de Venezuela.



Y Deportivo Pereira, que debuta en el certamen, tendrá que enfrentar en el Grupo F a Boca Juniors de Argentina, Colo Colo de Chile y Monagas de Venezuela.



El campeón Flamengo, el gran favorito a ganar el título, que ya logró en tres ocasiones (1981, 2019 y 2022), jugará en el Grupo A contra el Racing de Avellaneda (campeón en 1967) y contra dos equipos que juegan por primera vez la Libertadores, el Aucas de Quito y el chileno Ñublense.



Boca Juniors, por su parte, seis veces campeón del torneo continental, lidera un Grupo F en el que no debería sufrir mayores sobresaltos frente al Colo Colo, monarca en 1991, el Monagas venezolano y el Deportivo Pereira de Colombia.



Su archirrival River Plate, campeón en cuatro ocasiones y el último equipo no brasileño en ganar la Libertadores, en 2018, encabeza un Grupo D en el que se cruzará con el Fluminense, el The Strongest de La Paz y el Sporting Cristal peruano.



Por su lado, el Athletico Paranaense, finalista de la última edición de la Libertadores, jugará en el Grupo G junto al también brasileño Atlético Mineiro, Libertad de Paraguay y el Alianza Lima.



En esta serie hay dos equipos de un mismo país, porque el Atlético Mineiro venía de las fase previas.



La fase de grupos de la Libertadores se jugará desde la semana próxima hasta el 29 de junio y los dos primeros de cada serie avanzarán a octavos de final, cuyos cruces serán decididos mediante sorteo.



Mientras tanto, los terceros de las ocho series de la Libertadores jugarán una ronda de playoffs (ida y vuelta) contra los segundos de la fase de grupos de la Copa Suramericana por un lugar en octavos de final de este torneo.



La final de la Copa Libertadores de 2023 se disputará en noviembre en la catedral del fútbol brasileño, el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Estos son los grupos de la Copa Libertadores de América de 2023:



Grupo A

Flamengo (BRA)

Racing (ARG)

Aucas (ECU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)



Grupo C

Palmeiras (BRA)

Barcelona (ECU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense (BRA)

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)



Grupo E

Independiente del Valle (ECU)

Corinthians (BRA)

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)



Grupo G

Athletico Paranaense (BRA)

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético Mineiro (BRA)

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)