De Villagorgona a la élite del fútbol mundial: Linda Caicedo es Real

Tenía 6 años y Linda Caicedo ya soñaba en grande. El camino lo inició en un equipo de niños, Real Juanchito, adonde sus papás la llevaron para cumplirle sus deseos de acariciar una pelota, allá en su natal Villagorgona, un caserío que poco a poco se hace más visible en el ‘planeta fútbol’ por cuenta de una chica de sonrisa prometedora y piernas prodigiosas.



Ningún rival la detiene. Debutó con América a los 14 años y fue campeona. Repitió título con el Deportivo Cali. Llegó a la final del Mundial Sub 17 con la Selección Colombia y brilló entre las estrellas. También pasó por la Sub 20 y dejó huella.



Y con la de mayores jugó la final de la Copa América. Y fue declarada la mejor jugadora juvenil del mundo. Y el Gobierno de Estados Unidos la nombró Embajadora de la Juventud Resiliente encumbrándola como ejemplo para las nuevas generaciones.



Y ahora dio su salto más grande. La niña que comenzó jugando con niños en Real Juanchito, en un rincón de Candelaria, está ahora en el Real Madrid, en la élite de España y Europa. Linda es real. Esta chica es real.



Antes de cumplir los 18 años, el pasado 22 de febrero, le llovieron ofertas de Europa para jugar en el exterior en el fútbol profesional, pues no podía hacerlo siendo menor de edad.



Barcelona y Chelsea, dos de los clubes más encopetados y ganadores del balompié femenino en el Viejo Continente, la sedujeron inicialmente.



Pero hubo una tercera propuesta, seria y atractiva como las anteriores, que fue la que finalmente se ‘robó’ a la talentosa delantera vallecaucana.



El Real Madrid, que aún no tiene trofeos en su vitrina, apostó por Linda como bastión de un proyecto al que se sumarán otros valores para acabar con la hegemonía de Barcelona, que goza de 24 títulos nacionales e internacionales y tiene en sus filas a Alexia Putellas, distinguida como la mejor futbolista del mundo.



Un duro reto el del equipo merengue. Y un duro reto el de Linda.

Pero Linda es real. Esta chica es real. Tiene talento. Le sobra arrojo. Y sueña. Le gusta soñar.



El viernes publicó en su Instagram una foto donde, siendo una niña, aparecía con una camiseta del Real Madrid. Y escribió un mensaje en el que les agradecía a sus padres haberle ayudado a conquistar su sueño.



El otro día, un periodista de esta casa editorial, Juan Carlos Pamo, le hizo una nota, cuando era jugadora del América, y al preguntarle dónde le gustaría estar, ella no dudó en mencionar al Real Madrid. Linda es real. Esta chica es real.





En la ‘Casa Blanca’, Linda tendrá más posibilidades de crecer. De jugar. Y una futbolista de su edad y con su talento necesita eso, jugar, no anclarse a la espera de un chance que le den las más experimentadas, como posiblemente hubiera ocurrido en Barcelona o Chelsea.



Linda ha llegado sin escalas a un gran club en su primera experiencia internacional. Portará la bandera de un gran reto, pero estoy seguro de que su sonrisa prometedora y sus piernas prodigiosas seguirán siendo noticia.