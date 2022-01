¡De la mano del 'Mago'!: Hazard metió al Real Madrid en los cuartos del a Copa del Rey

El Real Madrid se clasificó para cuartos de final de la Copa del Rey al remontar e imponerse 2-1 en el campo del Elche, este jueves, con un tanto salvador de Eden Hazard.



Gonzalo Verdú abrió el marcador (103), pero Francisco Alarcón 'Isco' igualó (108) y Hazard puso el 2-1 (116) en un partido que el Real Madrid acabó con diez por la expulsión de Marcelo al inicio de la prórroga (101).



Flamante campeón de la Supercopa de España el pasado domingo, el Real Madrid continua su camino en la Copa del Rey después de un partido en el que sufrió y se reinvindicaron los menos habituales.



"Hazard e Isco han ganado el partido, hay que destacar esto", dijo el técnico merengue, Carlo Ancelotti, tras el encuentro.



"Puedo contar con una plantilla que tiene un carácter extraordinario, que nunca se rinde, es el partido que más felicidad me da de esta parte de la temporada", añadió.



El equipo blanco saltó al césped del estadio Martínez Valero con muchas novedades en el once, después que Ancelotti decidiera dar descanso a jugadores como Karim Benzema o Luka Modric, que saldría en la segunda parte.



Los cambios se notaron sobre el campo, donde el Real Madrid tardó en meterse en el encuentro.



Empezó sufriendo el equipo merengue que pudo quedarse por detrás en el marcador en un remate a bocajarro a puerta vacía del argentino Guido Carrillo que se fue al larguero (10).



El argentino volvería a poner a prueba con un cabezazo (26) al meta Andriy Lunin, titular este jueves por indisposición de Thibaut Courtois.



El Elche percutía por la izquierda, por donde Lucas Vázquez sufría los ataques de Johan Mojica y Carrillo.



El Real Madrid llevaba por el peligro también por su izquierda, donde conectaban bien Marcelo y Vinicius, huérfano de Benzema.



Con el paso de los minutos, el Real Madrid fue asentándose y llegando más hasta que Eduardo Camavinga soltó un disparo que le salió demasiado centrado (40).



- Con uno menos -

Tras una primera parte gris, el Real Madrid llegó al descanso con otro disparo lejano de Camavinga atajado de nuevo por el arquero Axel Werner (43).



En la segunda parte, el Real Madrid mudó y se hizo con las riendas del partido ante un Elche, que buscó sorprender al contraataque.



El equipo merengue empezó a mostrarse más preciso en los pases, pero le seguía costando crear peligro.



En el último cuarto de hora, el Real Madrid puso asedio a la portería del Elche, que lograría llevar el partido a la prórroga, que los blancos jugarían casi por completo con diez por la expulsión de Marcelo tras una falta sobre Tete Morente (101).



Verdú botó esa falta a la barrera, pero recogió el rechace para volver a disparar y marcar tras un rebote en Ceballos que despitó a Lunin (103).



El equipo blanco no se vino abajo sino que con un hombre menos se fue hacia adelante en busca del empate, que llegó cuando Dani Ceballos metió un balón al área que desvió Isco al fondo de las mallas del Elche para poner el 1-1 (108).



Con el partido camino de los penales, apareció Eden Hazard, que había entrado al inicio de la prórroga, para superar una salida de Werner y poner el 2-1 definitivo (116).